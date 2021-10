Cristian Jurado: “Era muy activa y no le gustaba dormir la siesta”

El candidato en primer término de la Izquierda Unida, Cristian Jurado, confió el mejor recuerdo de su mamá.

“Mi vieja murió hace 10 años. Era una mujer muy activa y no le gustaba dormir la siesta, así que siempre buscaba algo para hacer a esa hora”, recordó.

“Siempre me invitaba a visitar a su hermana que es mi madrina, y se iba tipo 3 de la tarde, en plena siesta. Y le caía con una sandía. Pobre mi tía, tenía que interrumpir su siesta. A mí me gustaba a compañarla al médico, a todos lados, pero ese encuentro era fabuloso, una risa tras de otra y una relación de hermanas muy linda. Me gustaba ser parte de ese encuentro, de esa sorpresa. Era un momento genial”. A una década de su partida expresa que “cada vez que la veo a mi tía (la única que aún vive), me acuerdo de esos momentos inolvidables que tenía con mi vieja al ir a visitarla”.

