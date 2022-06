Crisis del gasoil: ¿qué pasará con la Red Tulum?

Había un reunión prevista para este miércoles, donde los empresario iban a decidir qué hacer ante la recomendación de Fatap de restringir el servicio por el faltante de gasoil.

Por Lucas Laciar

En la mañana de este miércoles, el titular de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salva, adelantó que FATAP informó a nivel nacional que la recomendación es restringir el servicio de colectivos de 22 a 6 am en todo el país. Esta medida afectaría e San Juan de 22 a 01 ya que no hay servicio en la madrugada. Pero, todavía no hay definiciones al respecto.

Es que si bien el empresario reconoció la difícil situación adelantó que esta tarde o noche de miércoles, los integrantes de ATAP se iban a reunir a debatir sobre la recomendación de FATAP.

Según comentó Salvá a Zonda Diario, durante la noche de este miércoles, la reunión no se dio y quedó pactada para este jueves a la noche. Por lo tanto, el servicio sigue normal en la provincia a pesar del problema que están teniendo los empresarios del transporte para conseguir gasoil.

“No se pueden mantener los stock de combustibles. Se suma a ello la reducción de las compensaciones tarifarias que la nación está mandando al interior del país”, señaló el empresario.

¿Cómo está la situación?

Escucha lo que le contó Salva a Zonda TV