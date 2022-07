Crisis cambiaria: ¿qué pasó en SJ con la venta de autos?

Tras la renuncia de Guzmán en la cartera económica nacional, la incertidumbre se apoderó de muchos sectores, pero hay uno donde hay seguridad y hasta ven esto com una oportunidad.

Ante la ebullición financiera que generó la dimisión de Guzmán en los mercados, muchos sectores de la economía se llenaron de incertidumbre por el crecimiento del precio del dólar blue. Pero, hay un sector en la provincia que tiene más certezas que preocupaciones y donde no hubo fuertes cambios. Se trata del sector automotriz. Es que en las concesionarias afirman que no hubo sobresaltos y hasta ven este contexto como una buena oportunidad para que los ahorristas sanjuaninos compren autos.

“Se está vendiendo normalmente sin cesantear la compra. Esperemos que todo esto se normalice y podamos encaminar la venta. Hasta acá no sabemos nada, no hay información de que vayan a haber aumentos, cambios o que vayan a escasear unidades. No nos han informado absolutamente nada”, explica Poli Malaisi, propietario de American Cars y Boulevard Paris a Zonda Diario.

Por su parte, Javier Fornasari, de France Motors, explicó que “todo anda normal. No hemos parado las ventas, no se han modificado las listas. Hemos seguido vendiendo y por ahora no habido ningún cambio.”

Además, indicó que “no nos han avisado de ningún aumento a futuro, si no cambia el dólar oficial, no pasa nada”.

¿Más o menos ventas?

Poli Malaisi señala que “a partir de este movimiento, tan grande, de esta semana, tenemos muy poco tránsito en el salón. Hay muy poca gente interesada en comprar vehículos. Vemos que no hay consultas, pero quizás la gente estaría esperando que su moneda aumente algo más. Nosotros estamos expectantes y sin retacear la venta. Vendemos normalmente a los clientes que vengan a comprar”.

Por su parte, Fornasari plantea que tienen un panorama distinto: “Creíamos que podía haber un poco más de movimiento, pero ha sido normal nada fuera de lo esperable”.

Una oportunidad de comprar autos para los ahorristas en dólar

Ambos empresarios coincidieron en que este aumento del dólar blue es una oportunidad para los que tienen ahorros en esa divisa para adquirir un 0km. “Puede haber habido más interés, porque eso pasa siempre que sube el dólar. Los ahorristas en dólares pueden sacar beneficio, aunque ahora el blue ya volvió a un precio normal“, explica Fornasari.

Por su parte, Malaisi asevera que “en este momento, es una verdadera oportunidad comprar un auto 0km. Es que, con la cotización que tiene hoy el dólar blue, el auto ha bajado en valor de dólar”.

Al respecto, Malaisi remienda a los ahorrista en dólar blue que vendan la divisa en pesos y con esos pesos, compren un auto, que se cotiza a dólar oficial. Es que en la brecha entre estos dos tipos de cambios está la ventaja que ambos empresarios ven como una oportunidad para los ahorrristas.