Crisis cambiaria: hay incertidumbre entre los bodegueros sanjuaninos

En medio de la crisis cambiaria que afecta al país desde que Martín Guzmán renunció al ministerio de Economía, Zonda Diario habló con el presidente de la cámara de bodegueros, Mario Pulenta, quien analizó la situación.

“Es muy reciente, pero ya se están tratando los primeros problemas que tienen que ver con algunos aumentos de precios. También con limitaciones en los sectores. Lo que pasa es que quiénes importan insumos están hablando de posibles faltantes. Estamos a la expectativa”, indicó el bodeguero.

“Estamos viviendo con mucha incertidumbre esto que está pasando y esperamos en los próximos días tener un panorama más claro de cómo seguír”.

Además, puso el foco en que “llevamos dos días de esta crisis, no tenemos información de falta en las entregas. Hasta el momento, desconozco si hay falta de entrega en estos días. Yo creo que no, porque es muy pronto. Pero si se está hablando de los problemas que pueden surgir. Sobre todo, lo que más preocupa es la limitación de las exportaciones porque hay muchos insumos de la industria qué son en dólares y no sabemos cómo se van a comportar o si va haber suficiente stock o no”.

Sobre los proveedores que no venden hasta saber cuál es el precio ideal, Pulenta destaca que “es necesario vender porque las empresas tienen que sobrevivir, el tema es saber en qué condiciones y hasta qué precio se puede manejar cada uno fija sus políticas en función de sus posibilidades”.