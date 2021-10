Crimen de Pocito: conocé que dijo Gabriela Nuñez ante el juez

Gabriela Nuñez , la mujer que fue detenida por la muerte de Gonzalo Martínez participa de la audiencia de Formalización de la Investigación.

Visiblemente conmovida, la joven de 29 años, decidió dar su testimonio frente al juez. Ella inmersa en sus lagrimas, y bajo la atenta mirada de su abogado defensora expuso detalles del vinculo que mantenía con la víctima.

Nuñez llegó a esta instancia por el delito de homicidio agravado por el vínculo. El sábado pasado, la mujer luego de una discusión con Martínez, le lanzó un pedazo de ladrillo, con tal suerte que lo golpeó en la base del cráneo y le provocó la muerte en el lugar. En ese momento, el joven iba a ascender a un remis dado que ya se estaba retirando de la vivienda.

La sospechosa sostuvo ante el juez que “yo no sabía que le iba a pegar”. “Sólo le tiré (el ladrillo) para que me dejara tranquila.

En la actualidad, la pareja estaba separada pero tenían hijos en común. La relación que mantenían al parecer era violenta. Sobre esta situación Nuñez sostuvo que: “Lo habia denunciado dos veces. El siempre llegaba para hacer problemas- Yo me quedaba callada, pero lo hacía por mis hijos. El no era un papá responsable con mis hijos, él era violento con mis hijos. Siempre era lo mismo, amenazas, golpes… ya me tenía cansada”.

Desde la Fiscalia imputaron formalmente a Nuñez del delito de homicidio doblemente agravado por el vinculo y la alevosía. Entienden que actúo con alevosía al darle un golpe “certero” causándole la muerte a su ex pareja.

Por su parte, la Dra, Filomena Noriega, defensora de la mujer, apuntara a la emoción violenta buscando como estrategia que sea investigada por un homicidio atenuado.