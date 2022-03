“Crece la industria, con problemas de competitividad estructural”. El dirigente nacional estuvo en la provincia junto a otros industriales. Resaltó el crecimiento del sector pero manifestó que hay problemas estructurales que llevan a que no se crezca como corresponde. Resaltó la importancia de generar políticas a mediano y largo plazo que aseguren la competitividad.

Escribe: Víctor García

El presidente de la Unión Industrial Joven Tomás Karagozian, junto a otros referentes de la entidad están en la provincia de San Juan donde tendrán una serie de reuniones con diferentes sectores de la provincia. En este recorrido ayer dieron sus saludos protocolares al gobernador de la provincia.

El dirigente joven resaltó que “la producción industrial en la actualidad se encuentra por encima de los años 2018/19”, lo que marca la recuperación que han tenido a pesar de los efectos que produjo la pandemia del Covid-19 sobre las empresas.

El empresario nacional estuvo acompañado entre otros de Ricardo Palacio, actual presidente de la Unión Industrial de San Juan.

En diálogo con Zonda Diario dio detalles de la visión de país y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la producción en la actualidad.

.Estamos iniciando el recorrido por el país y casi que cabuleramente lo hacemos desde San Juan. Esta es una provincia que nos encanta y siempre nos reciben con gran calidez.

.En el caso de ustedes con Institución están marcados por el trabajo que hizo Ricardo Palacios en su momento en la institución.

Es sumamente importante y el pasó de un UIA Joven a grande. Creo que tenemos que resaltar que somos una generación que no viene a reemplazar, sino que venimos a trabajar y aprender de quienes están hoy.

“Como industriales nunca jugamos del lado de la política, debemos ser responsables y el trabajo debe ser transversal”

.¿Cuál es la evaluación que hace de la Argentina industrial luego de la pandemia?

Los datos indican que la industria nacional se encuentra por encima del 2018/19. Yo veo a los sectores industriales traccionando. Eso no quiere decir que todos estén bien, a los que no lo están hay que acompañarlos para entender bien que temas le pasan. Hay sectores a los que el precio de los commodities les subió mucho y se están ahogando financieramente, tenemos que acompañarlos.

Nosotros necesitamos cada vez más empresas para que estén bien. Las empresas tienen que tener rentabilidad porque es la única forma que tenemos para generar trabajo.

En términos generales la industrial está muchísimo mejor, pero tenemos que tener mucho cuidado con quienes no están bien.

.¿En este contexto hasta donde impacta la inflación?

La inflación es un problema que la Argentina no ha sabido resolver, hay algunos que creen que el control solo pasa por la emisión monetaria y otros que dicen que la inflación es multicausal. Lo que si estamos seguro es que a la gente le afecta y sobre todo si los salarios pierden poder adquisitivo.

Hoy es un contexto internacional muy complicado. Estamos viendo que por la guerra o la pandemia porque se han roto un poco las cadenas globales de suministro. Al haber menos oferta suben los precios y con ello sube la inflación y el mejor ejemplo se ha dado en Estados Unidos.

La solución no es de un día para el otro, se requiere previsibilidad. Nosotros como industriales nunca jugamos del lado de la política, debemos ser responsables y el trabajo debe ser transversal para entender que los dirigentes y todos entendamos que necesitamos políticas de Estado.

Tiene que haber una continuidad en el tiempo y se tienen que generar políticas de Estado que no terminen de inmediato.

.¿Los coletazos de la guerra Ucrania Rusia se van a sentir?

Ya comienza a ser notorio en algunos sectores. Pero me parece que aún no vemos la consecuencia real de estar en un mundo en guerra. Va a afectar mucho a los suministros de commodities y la circulación internacional que puede llegar a encarecer a un montón de productos en la Argentina, la región y el mundo.

A muchos le importa el tema precios y nosotros decimos cual es la importancia de abastecer. Nos planteaban los problemas con el tema de la pandemia. Tuvimos una pandemia, ahora salimos y tenemos una guerra. .¿Cuanto vale poder producir?

En la pandemia ¿cuanto vale poder producir? Fabricamos respiradores en la Argentina, también tuvimos un sector que se reconvirtió y pasó de hacer ropa deportiva a tapabocas.

Son cosas que debemos entender donde el crecimiento es importante.

No tenemos que tener industria a cualquier costo. Tiene que ser digital, innovadora, con gran impacto a nivel industrial y económico. No se puede discutir se tenemos industria o no, tenemos que lograr que cada día sea mejor.

.En medio de las restricciones que genera la guerra, también se plantean los problemas de conseguir insumos importados.

Este es un problema estructural, nadie puede decidir si podemos o no traer importación a la Argentina.