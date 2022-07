Crean Fondo Fiduciario para Viviendas con participación pública y privada

Es una nueva herramienta que surge como alternativa de inversión para los que no pueden acceder a créditos o hipotecas bancarias. El particular sólo aporta el 30% y el 70% es financiado por el Estado mediante este instrumento.

Escribe: Omar Andrada

Lo que nació en el marco del Acuerdo San Juan en 2020 y cuyo proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, se transformó en ley en la séptima sesión de la Cámara de Diputados de la provincia con la denominación de Fondo Fiduciario para Viviendas (FODEVI).

El diputado provincial del Frente de Todos, Rodolfo Jalife, explicó que se trata de “una herramienta financiera dirigida a familias que tienen dificultades para calificar para una carpeta crediticia bancaria y que tampoco tuvieron la suerte de ser sorteadas en las operatorias del IPV, más allá de que hay un buen programa de inversión en construcción de viviendas y terminan pagando un alto canon locativo o valor de alquiler”.

Aseguró que es un instrumento que incorpora fondos del sector privado (30%) y el 70% del precio final de la construcción de la vivienda lo financia este fondo fiduciario a través de la provincia que realiza los aportes. “El patrimonio fideicomitivo se nutre del propio recupero de las cuotas, del interés y el rinde de sus inversiones”, expresó.

Agregó que “el 30% lo va a poner la empresa que desarrolle el proyecto inmobiliario y presente el proyecto global que está relacionado con el valor del terreno más los gastos de urbanización.

Destacó que la cuota restante que le va a quedar al titular de la vivienda se va a ajustar, sóla y únicamente, por el coheficiente de variación salarial, o sea que va a estar atada al crecimiento del sueldo y no a un índice que exponga a riesgo a los futuros adjudicatarios. Es decir que el adjudicatario o beneficiario va a tomar deuda de características públicas que no tienen las condiciones financieras que pone el banco.

El objetivo es que el valor de una cuota del préstamo del fondo fiduciario este a la par de lo que esta pagando una familia por un alquiler.

Está previsto que dure 30 años o hasta la construcción de 30 mil viviendas. y además puede ser prorrogable.

“Es una herramienta que viene para quedarse. Es una muy buena alternativa de inversión para los que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito bancario por las condiciones financieras o calificar a una carpeta hipotecaria”.

Amplió que la construcción de las unidades habitacionales “están en función del valor de una vivienda tipo del IPV. Se fija el monto de construcción más los gastos de urbanización, impuestos y valor del terreno para llegar al precio final. A ello se le aplica el 70% del fideicomiso”, concluyó.

SE ESPERA QUE ENTRE EN VIGENCIA ANTES DE FIN DE AÑO

Aún falta que la ley del Fondo Fiduciario para Viviendas se reglamente por lo que se especula que antes de fin de año estará en marcha. “Hay un comité ejecutivo conformado por un representante del ministerio de Hacienda y otro de Obras Públicas que van a fijarle las condiciones al fondo fiduciario a los efectos de instrumentar las próximas acciones. Las empresas desarrolladoras interesadas en el proyecto van a elaborar propuestas para lo que se dispuso un banco de proyectos. Éstos se podrán presentar en todos los departamentos. Habrá más trabajo y generación de mano de obra por parte del sector privado”, afirmó Jalife.

Rodolfo Jalife, diputado provincial

“Es una de las leyes más importantes que se sancionaron en el año, porque no hay nada más digno para una familia que tener un techo propio ”.