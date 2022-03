Coviar e INV analizan efectos de la guerra en exportaciones. Aunque el escenario del conflicto bélico no es el principal destino de los vinos y mostos en los primeros meses de este año los envíos se han frenado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Las exportaciones de vinos y mostos hacia los países de Rusia y Ucrania, que actualmente se encuentran en medio de la contienda bélica, representan un pequeño porcentaje según consignó el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), José Zuccardi.

“Las exportaciones de vino embotellado a Rusia y Ucrania el año pasado fue del 1,5% y a granel actualmente no se puede exportar por regulaciones de esos países”, dijo Zuccardi, por lo que analizó que en forma directa no tiene un fuerte impacto.

Aclaró que los principales destinos del vino embotellado argentino son EEUU, Inglaterra, Brasil y Canadá y el conflicto es muy reciente por lo que todavía no podemos tener idea del impacto que puede llegar a tener si continúa. “Ahora, a primera vista en esta situación no es un mercado relevante para Argentina”, aseguró.

Por su parte, el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) Hugo Carmona, señaló que “Argentina vendió por un valor de 11.845.000 dólares a Rusia, (cerca de 4 millones de litros de vino y 1.200 toneladas de mosto concentrado) y a Ucrania 1.415.000 dólares, (416.000 litros de vino fraccionado). O sea que en total, entre los dos países son cerca de 13.000.000 millones de dólares y Argentina exporta entre mostos y vinos cerca de mil millones de dólares a más de 100 países del mundo.

Carmona coincidió con Zuccardi en afirmar que los principales mercados son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Brasil y China, es decir que Rusia y Ucrania son pequeños nichos de ventas pero no son los principales compradores.

Cadena de exportación

El sector vitivinícola es una de las principales cadenas exportadoras de la Argentina y, si bien concentra su producción en Mendoza y en San Juan, está presente en 18 de las 24 provincias del país, donde despliega un importante entramado de MiPyMEs agrícolas, industriales y de servicios que conforman la cadena de valor, creando empleos en localidades pequeñas. Los envíos de las MiPyMEs del sector representaron el 3,5% del total exportado a nivel nacional por este tipo de firmas e involucraron al 6,5% del total de MipyMEs exportadoras.

Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del sector vitivinícola aumentaron un 5,5% interanual en 2021 y totalizaron US$378 millones.

Las MiPyMEs generaron casi cuatro de cada diez dólares que ingresaron al país por las ventas externas de productos vitivinícolas, ya que contribuyeron con el 37% del total exportado de uvas frescas y secas, jugos, espumante, vinos, mosto, vermut y aguardiente, que en 2021 alcanzó los US$1.033 millones.

