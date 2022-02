Cosmopolitan, única Drag Queen sanjuanina en un reality show. La panelista estrella de Iconik, el progama de Zonda TV será una de las 15 representantes de “Juego de Reinas: Batalla Drag”, un reality show que se emite desde el año pasado, cada semana, por la pantalla de Canal 10 de Salta y por YouTube. Cuenta que nadie olvidará su personaje.

La drag queen sanjuanina Cosmopolitan recibió durante la noche del miércoles el llamado para ser una de las 15 representantes de “Juego de Reinas: Batalla Drag”, un reality show nacional que se emitió el año pasado cada semana por la pantalla de Canal 10 de Salta y por YouTube, y que se transformó en un espacio de gran repercusión, que visibiliza el arte drag queen como una expresión artística y cultural.

“La idea de este programa es dar a conocer a los artistas que hay en el país; mostrar la vida que cada uno tiene detrás y que este arte es un cable a tierra para todos ellos. Se trata de una expresión cultural y artística muy linda”, expresa Cosmo, quien el año pasado trabajó en Iconik TV, el primer noticiero drag del país por Zonda TV.

Aún con la emoción a flor de piel, cuenta que el casting fue a fines del año pasado. “Enviamos un mail con nuestros datos, imágenes, videos y contando quiénes somos como drag-persona y por qué deberíamos estar dentro del juego. Por la ola de covid, la elección fue virtual, nos pidieron una performance de dos minutos y estuve a poco de no enviarla por problemas personales pero mis amigos me ayudaron a hacer el video”, destaca.

Eran tantas las participantes que desde la producción confesaron que fue muy difícil la elección final.

El programa consta de muchos desafíos donde se van eliminando una a una a las participantes. “Para llegar a la final necesito del apoyo de todos los sanjuaninos, quiero que me acompañen y puedan seguir el programa por todas las redes”.

Katrina Raissa de Jujuy se consagró como la ganadora de la primera edición del certamen. Este año también habrá exponentes de todas partes, hasta una participante nacida en Jamaica.

“Podemos esperar muchas cosas lindas, versatilidad, habrá para todos los gustos. Me encantaría ganar mostrando la escena drag queen de San Juan en toda la Argentina, demostrando todo lo que se ha trabajado en la comunidad LGBTQ+ y el hermoso arte que existe en la provincia”, destaca Cosmo, quien también resalta que hace tiempo se alejó de las competencias drag queens porque no le gusta la palabra “competir”.

“Quiero ir y demostrar quién es Cosmopolitan, mi drag-persona tiene tantas cosas lindas que creo que se pueden enamorar de mi personaje. Tal vez algunos me amen y otros me odien pero sé que no se van a olvidar. Quiero ponerle lo mejor a este proyecto para dejar a SJ en lo más alto”.