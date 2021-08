Corrientes: esperan pericias claves en el ataque a Arias

La ministra de Seguridad dijo que “se va a reconstruir” el atentado y sostuvo que la pericia sobre la camisa del diputado será importante para establecer la distancia y la dirección del disparo. Arias se encuentra estable, pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que “se va a reconstruir” el atentado sufrido el jueves por la noche en Corrientes por el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Miguel Arias, baleado durante un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y que espera pericias claves, como la que se hará sobre la camisa que usaba el legislador, para “cerrar hipótesis y sospechas” y poder esclarecer el hecho.

“Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”, dijo la ministra este sábado en diálogo con la radio AM 750, en las que informó que Arias se encuentra estable, pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

“Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección”, señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT), cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

En tanto, en declaraciones a radio Delta, Frederic sostuvo que aún “no está claro si el disparo estaba dirigido a Arias o al (precandidato por el FdT, Carlos) Braseiro”, ya que “estaban los dos muy cerca” en el acto.

Según explicó la funcionaria, se trataba de “un acto muy chico y muy familiar, lleno de parientes de los candidatos” y dijo además que no se descarta “que haya sido un accidente”.

La ministra recordó que se ofreció “darle custodia a los candidatos y con Gendarmería vamos a reforzar la custodia en el pueblo donde sucedió el acto”.

Este viernes confirmó que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación, a pedido del presidente Alberto Fernández.

También el viernes, Frederic se reunió con el fiscal de la causa César Sotelo, el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes Juan José López Desimoni y el candidato Carlos Braseiro.

En este sentido señaló que la causa “por ahora no es federal” y aclaró que “no son parte de la investigación”.

De cara a las elecciones del domingo, la ministra dijo que se reforzó el acto eleccionario con Gendarmería en Tapebicuá.