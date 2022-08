El joven piloto sanjuanino habló de sus sensaciones de correr en la provincia, de como lo encuentra este momento en el TC Pista y de las posibilidades de ingresara a la Copa de Plata.

Estuvo en Capital Federal por los festejos de los 85 años del TC y aprovechó para estar con el equipo de Las Toscas Racing y participar del repaso que se le realizó al Chevrolet 107 del TC Pista.

Al llegar a la provincia se tomó uno minutos para charlar de la carrera y de lo que se viene el fin de semana en el Villicum.

“Siempre es bueno y además motivador estar con tu gente, la familia en los días previos a la carrera porque correr en San Juan es lo mejor” empezó diciendo el sanjuanino que acomodaba la valija para que su madre la guarde.

De elegante sport llegó a casa acompañado de su padre que lo fue a buscar al aeropuerto luego del paso por Buenos Aires.

“Tuve la suerte de participar de la fiesta de los 85 años del TC. Las cosas de las vida y del deporte me permitieron conocer uno de los emblemas de la Argentina y por dentro como el Teatro Colón” expresó el sanjuanino que formó parte de la Fiesta por los 85 años del TC que entre otras actividades tuvo una reunión de gala en el mítico escenario de Capital Federal.

“Compartir tiempo y charlas con las personalidades mas importantes del automovilismo argentino es una experiencia que no se olvida más. Estamos acostumbrados a cruzar algunas palabras en el algún autódromo con ex pilotos, pero esto fue maravilloso. Yo me dedicaba a escuchar y aprender porque estas vivencias no se olvidan mas” contaba con entusiasmo Tobías mientras observaba ya desde el comedor de casa como su madre con tanta prolijidad sacaba el traje y lo colocaba en una percha.

“Y vos verás, el buzo antiflama y las zapatillas son lo mas común en mi, ahora me tuve que poner traje. Lo tengo guardado para ocasiones especiales. Tengo otro que lo use para el día del deportista que me tocó ser el escolta en la bandera de San Juan. Me siento mas cómodo con esta indumentaria” comentaba entre sonrisas el pibe de 21 que corre en el TC pista.

Esa es la categoría telonera y que acompaña al Turismo Carretera este fin de semana en la provincia.

En el campeonato Tobías marcha en el puesto 19 con 134 puntos y sus chances reales de entrar en la Copa de Plata son ciertamente complicadas.

“En las próximas dos carreras debiera terminar entre los 3 o los 5 primeros. No es fácil pero lo voy a intentar. Pero me queda la posibilidad de entrar en la carrera que entran los 3 de última”, relata el sanjuanino que recibe un mate de su hermana, que como no suele pasar muy a menudo en algunas familia lo miman con un mate y atenciones , antes que con peleas y recriminaciones.

“La familia que tengo es increíble y soy un afortunado por ello, son mi sostén. Hace unas semanas cumplió años mi viejo y al abrazarlo cuando lo saludé vi que sigue tan fuerte y de pie como cuando corrí en un karting por primera vez. Mi vieja es incondicional pero lo sufre más”.

Respecto de la carrera que se viene la palpita con muchas ganas pero se nota la ansiedad en sus palabras.

“Hay compromisos por cumplir en la previa que te mantienen con la cabeza ocupada. Pero ya esperamos los entrenamientos del sábado. Hemos repasado el auto y el motor a pleno. Está muy bien y ojalá que podamos darle una alegría a toda la gente” anheló Tobías, quien recibe un llamado que anuncia su partida a uno de las tantas actividades que tiene que cumplir antes de subir al Chevrolet 107 del TC Pista.

EL DIAGRAMA

El auto de Tobías llega hoy a San Juan y el sábado tendrá entrenamiento desde las 8.55 y la clasificación desde las 17.50. El domingo el TC Pista tendrá 2 series y la final a 20 vueltas.

LA CIFRA

4°: Vez que Tobías Martínez correrá en el Villicum. En el 2019 lo hizo con la Formula Renault, en el 2021 lo hizo en el TCMouras. Y este año en el Top Race.

TODO LISTO PAR EL DESAFÍO

El Turismo Carretera se prepara para disputar este fin de semana el Desafío de las Estrellas, correspondiente a la 9ª fecha del campeonato en el autódromo de San Juan.

Será la última carrera especial de la temporada, con el formato de la grilla de largada que se definirá por sorteo.

La 6ª edición del Desafío de las Estrellas tendrá el mismo formato que las anteriores. Es decir que no habrá clasificación ni series. El viernes desde las 19 horas, se realizará el show del sorteo para definir la grilla de largada de la Final. El evento se transmitirá en vivo por DeporTV desde el Villicum.

El sábado la única actividad que habrá en pista para el TC serán los 2 habituales entrenamientos. El primero se desarrollará a partir de las 11:05 horas.

A su vez habrá 2 pruebas de funcionamiento para la recarga de combustible y el cambio del neumático.

A partir de las 15:05 se llevará a cabo la 2ª tanda de ensayos de la “máxima” donde también se realizarán 2 pruebas de funcionamiento.

La carrera del domingo

La competencia del domingo tiene horario de comienzo a las 13:10 horas con transmisión en vivo de TV Pública. La carrera constará de 35 vueltas o 90 minutos de duración.

A su vez, cabe repasar que durante la Final habrá 2 detenciones obligatorias: 1 para la recarga de combustible y la otra para el recambio de, al menos, 1 neumático derecho.

AUTO NUEVO

Agustín Canapino y el JP Carrera decidieron que el Titán corra este fin de semana en San Juan, donde el Turismo Carretera disputará su 9ª fecha, con el nuevo Chevrolet.

La determinación se tomó luego de analizar los datos que dejó la prueba comparativa que se realizó en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.