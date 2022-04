Corporación Paso Agua Negra se refuerza con ingreso de varias ex autoridades

Varias ex autoridades pasarán a ser parte de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan). Esto tiene la finalidad de seguir pujando para que la mega obra de integración del Corredor Bioceánico Central pueda ser una realidad.

Con la finalidad de traspasar el conocimiento adquirido durante varios años de distintas ex autoridades, la Corporación Paso Agua Negra (Corpan). Allí se oficializó la incorporación de nuevos miembros a sus filas. Se destacan los ex consejeros regionales Alberto Gallardo, Raúl Godoy y Carlos Galleguillos, Mirtha Meléndez, ex seremi del MOP y Mauricio Ibacache.

Rodrigo Díaz, presidente de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan), comenta que “la idea es sumar gente del área público y privada. En este caso coinciden más quienes han trabajado en el sector público y que han tenido un conocimiento o contacto respecto al proyecto del Corredor Bioceánico. Siempre hemos pensado que gente que ha trabajado en el sector público una vez que terminan sus cargos, deberían participar en una organización social ya sea hoy con nosotros u otra como el Rotary, juntas de vecinos o clubes deportivos”.

“Porque lo importante es que el conocimiento que han adquirido con el tiempo puedan ser traspasados. No hay que ser egoístas en traspasar el conocimiento. Por eso hemos convocado que ha trabajado en este proyecto y que no está activo en el área pública” añade.

De las ex autoridades que pasarán a ser parte de la Corpan, Díaz sostiene que “la Corporación es una entidad apolítica y entre más gente del área pública que haya participado políticamente en distintos partidos. Es importante que se les reconozca como ex autoridades que es un proyecto donde caben todos, a través de ellos porque son figuras públicas y sus opiniones son válidas frente a otras autoridades que están de turno”.

Respecto a que si el cambio de gobierno pudiera significar otra oportunidad para el Corredor Bioceánico, señala que “siento que el Presidente Boric a través de su discurso de descentralización y de empoderamiento del gobierno regional. Creemos que este proyecto puede avanzar más rápido de lo que fue el periodo anterior”.

Eso sí, el líder de la Corporación enfatiza en que no se debe partir desde cero. Si se cambia el trazado aunque sea un kilómetro pasaría a ser un proyecto nuevo. Por esto, “debemos trabajar en dar a conocer este proyecto a las nuevas autoridades. Nosotros debemos capacitar a la gente para que pueda opinar positivamente o negativamente. Pero los conceptos deben ser con argumentos. No dar opiniones en medios periodísticos sin tener el respaldo técnico y eso es lo que queremos hacer”.

Los nuevos rostros: “Hemos venido a aportar y seguir luchando”

Raúl Godoy, ex consejero regional, y uno de los rostros nuevos, comenta que “la cooperación que uno puede hacer en estos momentos es retomar todo el trabajo que se hizo y que está detenido, y hacer lo que se hizo desde el Consejo Regional con la finalidad de que definitivamente se dé el puntapié para que este el Túnel de Agua Negra pueda concretarse pero conjunto con ello también es bastante importante el Corredor Bioceánico funcione para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra región”.

Por su parte, Mirtha Meléndez, ex seremi de Obras Públicas, señala que tiene un solo objetivo y es el progreso de la región. “Creo que esta obra es un mega proyecto y es fundamental para el desarrollo de todo punto de vista para nuestra región. Cuando fui seremi siempre participé con ellos pero ahora ya estoy como socia y creo que podemos hacer muchas cosas juntos”.

Al momento que Mirtha Meléndez salió del gobierno el túnel estaba casi listo incluso próximo a licitarse. Pero se fue dilatando hasta que volvió a quedar en nada. Frente a esto, comenta que “ha sido una pena enorme estos cuatro años que hemos perdido. De los 10 años que era la construcción, ya tendríamos avanzado cuatro años por lo que prácticamente nos quedarían 5 años para cortar la cinta y ahora estamos en foja cero porque no se hizo nada ni se respetó el llamado a licitación”.

Alberto Gallardo, tras su salida del Consejo Regional se integrará a la Corpan, “somos varios los que hemos venido a firmar un compromiso con la Corpan de participación nuestra y de algo activo, nuestros conocimientos que hemos adquirido en el Consejo Regional no se pierdan y que se apliquen en la Corporación y se pueda orientar a aquellos que toman las grandes decisiones como nos ocurrió a nosotros también” comenta.

“Desde ese punto de vista hemos venido a aportar. Seguiremos luchando desde este ángulo por el Túnel Agua Negra, la integración y el Corredor Bioceánico” agrega.

Gallardo insiste en que faltó voluntad política para la concreción del túnel, “esperamos que ahora sí haya, no solamente yo si no que esperamos que el Túnel Agua Negra tome la importancia y lo mismo el paso, que si se resuelve podemos tener una conexión permanente durante todo el año y no solo en la temporada estival”.

Fuente: Diario La Región- Chile

#Paso de Agua Negra, #incorporación de ex autoridades,# participación