Coria es el nuevo capitán argentino en la Copa Davis

La presentación oficial del Mago será este Martes a las 11.30 en el Club Harrods Gath & Chaves y el ex número tres del mundo debutará en los Qualifiers 2022 de febrero, con un rival que se conocerá tras el sorteo que se llevará a cabo en diciembre.

El santafesino Guillermo “Mago” Coria fue oficialmente designado este lunes como capitán argentino para la Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio, informó la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

“¡La Magia a la Selección! Guille Coria es el nuevo capitán de la Selección Argentina de Tenis. El ex 3 del mundo será presentado este martes y debutará en los Qualifiers 2022 de la Copa Davis by Rakuten”, escribió la AAT sobre la confirmación del nuevo entrenador en sus redes sociales.

Coria, de 39 años, tomará el lugar del “Gato” Guadio, quien comandó al representativo argentino por última vez en la serie ganada por 4-1 ante Bielorrusia disputada en septiembre pasado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El debut de Coria al frente del equipo “albiceleste” se dará en los Qualifiers de febrero próximo con un rival que se conocerá tras el sorteo que se llevará a cabo en diciembre.

El nuevo técnico mantendrá a Gustavo Marcaccio como asistente, función que desempeñó junto con el “Gato” Gaudio en los últimos tres años, y además incorporará a Martín García, quien llegó a ocupar el puesto 21 del ranking profesional de dobles.

“Soy Guillermo Coria, nuevo capitán número 31 de la Selección Argentina de Tenis. Es un sueño hecho realidad, la verdad es que es una emoción muy grande”, expresó esta mañana el extenista profesional en la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Argentina de Tenis.

“Espero disfrutar y dar todo lo mejor de mí a todos los chicos, no solamente a los que van a estar convocados sino a todos los que van a formar parte de este gran equipo que vamos a formar”, continuó sobre su filosofía de trabajo al frente del equipo “albiceleste”.

Coria, quien había asumido la capitanía del equipo argentino de Copa Davis junto con Gastón Gaudio y Guillermo Cañas, más la colaboración de Gustavo Marcaccio, en reemplazo de Daniel Orsanic en julio de 2018, catalogó como “muy bueno” el cambio de liderazgo en el representativo nacional.

“El proceso de cambio de capitán la verdad que fue muy bueno. Ya estuvimos juntos hace tres años en San Juan en donde la experiencia fue muy linda así que en ese sentido fue espectacular y seguimos en el mismo camino que se viene recorriendo hace varios años”, comentó.

“El objetivo que nos ponemos es ahora acceder al Grupo Mundial que es lo máximo y apuntamos a eso”, dijo sobre la máxima aspiración al frente del equipo.

