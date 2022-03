Copa de Campeones: le dieron por perdido el partido a Falucho

El domingo pasado se suspendió el partido entre Unión y Falucho cuando ganaba el Azul de Villa Krause 1 a 0. Recién se conoció el fallo del partido.

La resolución de Tribunal de Penas de la Federación Sanjuanina de Fútbol estableció que se de por terminado el partido con el marcador de Unión 1 Falucho 0, de acuerdo al informe del juez.

El informe del árbitro Gabriel González sostuvo que “concurrían 15 minutos

del segundo tiempo, cuando se produce el primer gol para el equipo local, y antes que se

reanude el juego observo al jugador N° 10 MONTAÑO FEDERICO del club Falucho,

aplicándole una patada al adversario al cual expulsó con roja directa” inicia el detallado informe.

Además agregó “al ver esta situación jugadores del club Falucho, comenzaron a codearme, y propinarme insultos, es ahí donde el jugador N° 4 MONTAÑO NAHUEL me lanza un cabezazo que no llega a destino, y el jugador antes mencionado casaca N° 10 me lanzo un golpe de puño impactándome en el rostro” continuó.

“Luego recibo insultos de varios jugadores del equipo visitante, a los cuales no le

muestro tarjeta roja para resguardar mi integridad física y la de mis asistentes lo cual una

vez que se calma todo decido suspender el partido por inferioridad numérica del equipo

Visitante Falucho” concluye el informe.

De esta manera el cuadro de semifinales quedó programado para el domingo a las 17.00 con los siguientes cruces:

San Miguel (Albardón) vs. Juventud Unida (Caucete)

San Martín (Rodeo) vs. Unión de Villa Krause.

Las revanchs se jugarán el domingo 26 de marzo en Caucete y en Rawson.