“Coopetition”: claves para competir y colaborar en un ecosistema digital

En tiempos digitales todas las organizaciones de una u otra manera están vinculándose en ecosistemas que se enfocan en optimizar la cadena de valor.

La fuerza disruptiva del cambio y un mercado en el cual las organizaciones se reinventan de manera constante vuelven las fronteras difusas y los límites entre las industrias desaparecen.

En este contexto, surge un modelo propio del ecosistema digital que consiste ni más ni menos en la cooperación entre las empresas, en una dinámica que promueve el trabajo conjunto y ofrece muchos beneficios.

Entre los más destacados, se puede citar que ayuda a las compañías a abordar los principales desafíos tecnológicos, fomentar nuevas asociaciones, promover innovaciones en un modo colaborativo, apalancarse en las fortalezas de cada una de las empresas. Y de esta manera, lograr acelerar dramáticamente las transformaciones, beneficiándose todas las partes involucradas.

A la vez, a través de este esquema, se desarrollan nuevos ecosistemas digitales como un modelo altamente centrado en el cliente, en el que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia “punta a punta” para una amplia gama de productos y servicios, a través de accesos únicos sin salir del ecosistema, proveyéndoles soluciones de diversos actores multisectoriales.

En este sentido, podemos hablar de una cadena de valor extendida de productos y servicios que mejoran la propuesta de valor a clientes. Alianzas y socios de negocio que permiten entregar mejores capacidades y talentos, aumentar la oferta de productos y servicios, innovar, e implementar nuevos modelos de negocios con más chances de éxito.

Existen cientos de ejemplos como las tiendas virtuales en marketplace de terceros, las aplicaciones desarrolladas por bancos de manera conjunta así como las innovaciones en el sector financiero que lograron un cambio en el modo de operar, la disponibilización de soluciones de software a través de las telcos, servicios B2B, etc.

Competir y colaborar

En este contexto surge con fuerza el concepto de coopetition, neologismo que sintetiza “competir y colaborar”, como respuesta a desafíos en los que las organizaciones no pueden ni quieren, -ni les conviene- resolver todo solas por sí mismas.

“Coopetition” se ha transformado entonces en un driver estratégico y una ventaja competitiva en la certeza que la cooperación genera beneficios que de otro modo no podrían alcanzar empresas o industrias individuales.

En este escenario cambian brutalmente los paradigmas al adoptar un mindset de ecosistemas en donde miramos a nuestros competidores como oportunidades de agregar valor para nosotros.

Así, la capacidad de participar de manera efectiva en ecosistemas emergentes, es decir, cooperar y competir simultáneamente, será un factor crítico de éxito para las organizaciones.

Participar en un ecosistema requiere una cultura orientada hacia el exterior y la capacidad de gestionar las relaciones con una gran cantidad de actores. Esas habilidades no les resultan fáciles a los jugadores establecidos, empresas muy instaladas en sus procesos que no logren la flexibilidad para sumarse a esta dinámica.

Estamos ante un mercado fascinante de cambios y transformaciones nunca vistas por su velocidad y profundidad. Animarse a jugar este juego puede ser la clave de la supervivencia de muchas empresas.