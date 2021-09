Convertí tu televisor en un “Smart” con Android

El dispositivo de Panacom se conecta al TV y a Internet. De esta manera, permite acceder a una variedad de servicios y contenidos.

Lo más interesante del mundo de las películas, series y documentales hoy pasa por los servicios de streaming. Eso ha hecho que prácticamente todos los televisores tengan funciones Smart para aprovechar esos contenidos.

En este contexto, ¿qué hacer con las pantallas de generaciones anteriores, que funcionan perfectamente bien pero no son Smart TV? Al rescate llegan los dispositivos como el Panacom TV Box TV-1016, diseñado para agregar conectividad y acceso al streaming a cualquier televisor.

Básicamente, el dispositivo de Panacom es una pequeña “cajita” que se conecta al TV y a Internet. De esta manera, permite acceder a una variedad de servicios y contenidos.

La inteligencia del TV-1016 reside en el sistema operativo Android 9.1 que integra. Gracias a esto –como si fuera un teléfono o una tablet- puede descargar y utilizar una inmensa cantidad de aplicaciones desde la tienda oficial de Google, la Play Store.

Desde el punto de vista del hardware, cuenta con 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno y un procesador Amlogic S905 de cuatro núcleos. Esto es suficiente para darle un manejo ágil en la carga de apps y en su utilización general.

Además, tiene la capacidad de reproducir imágenes a 4K (UHD o 2840×2160 píxeles).

Todo se controla mediante un control remoto IR que cuenta con algunas teclas rápidas que facilitan el uso.

Bien conectado

La salida de la imagen y el audio hacia el TV se puede realizar mediante HDMI (viene un cable en la caja, lo que es un golazo). Para pantallas más viejas, hay una salida analógica de audio-video de 3,5 mm. Lo más probable es que, en este caso, el usuario deba conseguir por su cuenta un cable adaptador de 3,5 mm a los clásicos enchufes RCA de los televisores.

Un detalle interesante es que el TV Box también tiene una salida óptica de audio digital (S/PDIF), útil para conectar barras de sonido o equipos Home Theatre.

Además, hay dos puertos USB y una ranura para tarjeta micro SD. De esta manera se puede agregar fácilmente una biblioteca de videos, música o fotos. Según el manual, también se puede conectar una webcam y, así, realizar videoconferencias.

En cuanto a la conexión a Internet, hay dos opciones: mediante Wi-Fi o con cable, gracias al puerto Ethernet incluido. En nuestra experiencia, esta última opción es la recomendada para disfrutar de un streaming sólido por encima de 1080p.

La versatilidad de Android

La conexión del aparato es muy sencilla y el manual brinda una correcta ayuda para tener la conexión a la red habilitada y todo funcionando en pocos minutos.

Como en otros equipos Android, se pueden ingresar distintas cuentas de usuario para tener acceso a distintos contenidos personalizados de Google.

Una vez encendido, el TV-1016 nos saluda con una agradable pantalla principal con accesos rápidos a KDTV, Play Store, Netflix, YouTube y el navegador Chrome. Esto es configurable y se pueden agregar o quitar apps.

¿Qué es KDTV? Se trata de una interfaz para la aplicación Kodi, un software que permite organizar una biblioteca multimedia de audio y video en la red hogareña –o mediante archivos que se tengan en un disco externo USB– y ver TV por Internet. No obstante, aprovechar todas las posibilidades de Kodi requiere de bastante configuración y paciencia.

La segunda sección de la interfaz es el cajón de aplicaciones, desde donde se pueden ver y ejecutar todas las apps que se encuentren instaladas. Entre las más destacadas que vienen de fábrica en el TV-1016 están FileBrowser (permite navegar carpetas y ver archivos), Media Center (puede reproducir archivos multimedia y es capaz de detectar carpetas compartidas en otros equipos de la red local) y AppInstaller (para instalar apps en formato APK). También hay reproductores de música y video preinstalados.

La última sección es la de configuración, con una variedad de opciones como la resolución de pantalla, la cuenta de usuario preferida, el idioma y encender o apagar el Wi-Fi, entre muchas otras.

¿Cómo funciona?

Como anticipamos más arriba, el sistema es ágil y sin demoras excesivas, seguramente gracias a la buena cantidad de memoria que trae este TV Box (superior a algunos modelos rivales).

La interfaz y las apps se manejan bien desde el control remoto, que incluye un botón para activar el “modo mouse”. Así, aparece un cursor en la pantalla para realizar las acciones o selecciones que las teclas no permiten.

La implementación de YouTube es excelente y se disfruta su uso.

Por el lado de Netflix, la integración con el control remoto no es perfecta. Es usable, pero con frecuencia requiere alternar entre el modo convencional y el “mouse” para realizar diversas acciones, como cambiar las opciones de idioma en una película o seleccionar distintos capítulos de una serie (algo que está mejor resuelto en los Smart TV contemporáneos).

Otro dato sobre Netflix es que en este caso no aparece disponible para descargar desde la Play Store. Se trata de una situación usual en muchos TV Box que no cuentan con la certificación oficial de la compañía.