Convenció a su abuelo de tatuarse por primera vez. Ana Paula Torres convenció a su abuelo Dante, de 79 años de compartir el tatuaje de un corazón. El nono redobló la apuesta y sorprendió a su nieta tatuándose sus iniciales. La joven, emocionada, confesó: “Es mi persona favorita”.

La joven cantante Ana Paula Torres convenció a su abuelo Dante Battezati, de 79 años, de compartir un tatuaje, su primer tatuaje.

“Yo primero me tatué su fecha de nacimiento y le di la sorpresa. Hasta que él le dijo al tatuador que le agregara unas letras: ‘A P T’, mis iniciales de Ana Paula Torres, no aguanté la emoción y me largué a llorar, él también me sorprendió”, cuenta emocionada.

“A mi abuelo le digo ‘Jubi’ porque cuando se jubiló pasó de ser Nono a ser Jubi. Mi relación es muy especial”, dice Ana Paula.

“Mi nono siempre ha sido una persona muy recta hasta que con el paso de los años se ablandó y terminó siendo una persona totalmente distinta, es un amor y la relación que tengo con él es única”.

Dice que no le costó demasiado convencerlo. “Al ser un hombre tan recto toda su vida, no me costó que aceptara. Un día le pregunté ‘¿nos tatuamos juntos?’ Y me dijo: ‘bueno, dale’. Le dije que iba a sacar turno con el tatuador y me dijo: ‘no hay problema’. Le dije que el lunes a las 18 íbamos y decidimos que sería un corazón”.

“Más allá de que nuestro amor va a permanecer en el tiempo, también va a permanecer en nuestra piel. Una parte de él vivirá en mí y una de mí, vivirá en él por siempre”, señala.

“La idea es que sea un tatuaje compartido con todos los nietos, algo que tarde o temprano también se tatuarán”, destaca la joven.

A la vez, relata que la atención del tatuador fue muy buena. “Mi abuelo tiene un carácter especial, hace muchos chistes y el tatuador se reía. Arrancamos la sesión, yo fui primera para darle valor a él. Después dijo que no le dolió y que lo valía, estaba súper tranquilo”.

“Mi abuelo siempre trabajó en el campo, hacía chacras de melón y sandía y estos últimos años se dedicó a su parral”, agrega.

Cuenta Ana Paula que el recuerdo más bonito de su infancia es jugar debajo de su abuelo con los demás nietos, mientras Dante trabajaba en su parral. “Él vive en Colonia Fiscal, Sarmiento y también tiene un árbol de naranjas gigante, esa crianza con él ha sido única. Es mi persona favorita”.