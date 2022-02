Consideran inminente el ataque de Putin a ucrania

En 24 horas hubo dos muertos en bombardeos. Un ministro tuvo que refugiarse en un bunker antibombas. Putin probó misiles. Y la OTAN ve como inminente el ataque.

Todas las señales indican que Rusia planea un ataque total contra Ucrania”, afirmó el sábado el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, en declaraciones a la televisión alemana ARD.

“Estamos todos de acuerdo en que el riesgo de un ataque es muy elevado”, agregó Stoltenberg, que participó en la Conferencia sobre Seguridad en Múnich.

La Alianza militar informó que estaba trasladando a su personal en Kiev hacia Lviv, en el oeste de Ucrania, o hacia Bruselas, donde tiene su sede, como medida de “seguridad”.

Varios países occidentales hicieron ya lo mismo, trasladando a sus diplomáticos de Kiev a Lviv, cerca de la frontera con Polonia.

Ucrania no es miembro de la OTAN, y la Alianza no tiene fuerzas en ese país. Pero desde finales de los años noventa mantiene dos oficinas en la capital: una oficina de enlace de la OTAN y un centro de información y documentación del organismo.

Stoltenberg aseguró en las últimas semanas que la alianza no desplegará ninguna fuerza en Ucrania para defenderla de cualquier agresión rusa. Pero los miembros de la OTAN han enviado fuerzas militares a los países vecinos que son miembros de la alianza.

