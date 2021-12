Consideran inevitable la llegada al país de la variante Ómicron

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que es “inevitable que la variante Ómicron se siga propagando y llegue a la Argentina.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este sábado que es “inevitable que la variante Ómicron se siga propagando y llegue a la Argentina”, y descartó que se implemente la vacunación obligatoria porque consideró que el país tiene una “muy buena” cobertura de vacunación.

“Es inevitable que Ómicron llegue al país y se siga propagando, pero tenemos el 97% de la variante Delta circulando y una situación epidemiológica muy buena con un 65% de la población vacunada y no es nuestro techo, porque estamos convocando a completar esquemas”, apuntó la ministra en diálogo con CNN Radio.

Al respecto, Vizzotti aclaró que la expectativa sobre esta nueva variante, que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio norte, es que “aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes”, aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta.

“La idea no es hacer obligatoria la vacunación sino avanzar, porque los números son muy buenos en la Argentina, donde se superó el 80% de cobertura de población con una dosis y llegamos al 65% con las dos dosis; en los adolescentes, más del 70% con una y llegamos al 50% con dos; en tanto que entre las niñas y niños entre 3 y 11 años, tenemos 55% con dos dosis”, especificó.

Pase Sanitario

Imponer restricciones a las personas que no están vacunadas “es una herramienta importante para las jurisdicciones y municipios, en base a la situación epidemiológica y la cobertura de la vacunación”.