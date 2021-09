Consenso Ischigualasto no permitirá una campaña difamatoria

Este miércoles, los integrantes de Consenso Ischigualasto, luego de consolidarse en las PASO como la tercera fuerza política en la provincia, brindaron una conferencia de prensa en la sede partidaria.

Marcelo Arancibia, Nancy Avelín y Martín Turcumán aclararon algunos conceptos sobre una campaña en contra que se estaría realizando para ensuciar a este frente opositor.

El Dr. Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional, explicó a la prensa local que: “Nosotros queremos encarar esta campaña, esta segunda parte, confrontando en términos políticos y electoral con el oficialismo. El problema es que acá tenemos en esta sociedad, entre este oficialismo y esta falta oposición, que nosotros tenemos que esclarecerle a la sociedad, para que vaya saliendo de este circulo vicioso que le impide al sistema sanjuanino tener un oficialismo fuerte pero también una oposición fuerte que controle, que ponga límites, que sea competitivo en términos electorales”

“Nosotros no vamos a permitir esta campaña difamatoria” dijo contundente Arancibia para referirse a las manifestaciones que los vincularían con el oficialismo.

“La” ley electoral hace que los frentes políticos se comprometan a no difundir falsas noticias en las redes sociales. Esto tiene su origen en las campañas que las redes sociales hicieron por la elección de Donald Trump y el Brexit. Eso provocó modificación en la legislación de Facebook y de Instagram y que ha adoptado la legislación argentina y hace que los frentes se comprometan a evitar ese tipo de falsas noticias. Lo que ellos están difundiendo es una falsa e infame noticia y eso nosotros lo estamos poniendo en esta conferencia de prensa”, señaló el candidato a diputado nacional.

“Si esto sigue en este tenor, uno sabe que está en el ámbito de la política, tiene que aceptar las reglas de juego pero cuando ya se meten en el campo de la honorabilidad y tratan de confundir al electorado porque como bien han dicho Nancy y Martín acá los responsables de la no unidad de la oposición es la conducción de Juntos por el Cambio, quienes no pueden explicar la cantidad de acuerdos, de negociaciones y esto hace que confunda al oficialismo con la oposición y que quedó en las PASO patéticamente establecido Está en el sentido común y en la convicción de muchos sanjuaninos que la verdadera oposición es Consenso Ischigualasto y desde el Frente Juntos por el cambio inmediatamente salieron a reclamarle al gobierno provincial que cumpla con un pacto de no agresión”, agregó

Qué significa ese pacto de no agresión? . Arancibia dijo que “no decir nada durante la campaña de las PASO, Juntos por el Cambio no dijo absolutamente nada del gobierno provincial. Creyó que en la campaña solamente había que tratar temas nacionales como si a un ciudadano de Chimbas, de Rawson, de Calingasta no quisiera que hablemos de lo que está pasando en la provincia de San Juan o en los municipios como si el Frente de Todos fuera una cosa a nivel nacional y otra cosa a nivel provincial . Acá los que hemos tomado esta campaña, le hemos planteado a la sociedad que este es un problema nacional, provincial y en los municipios porque la ideología del Frente de Todos esta destruyendo social, económica y culturalmente a la Republica Argentina.

“Entonces, les hemos pedido que debatan y no quisieron debatir. Ahora le pedimos que cumplan con las reglas de juego y no mientan. Que no generen campañas falsas y que hagan oposición, cosa que dudo porque acá se han dicho muchas cosas y yo voy a agregar unas más no solamente hay bases chinas en el Sur del país, acá hay un telescopio chino de uso dual civil y militar en el Leoncito que no recibió ningún tipio de reproche por parte de la oposición de San Juan y ha generado un conflicto, un escándalo entre Argentina y EE UU por haber puesto a San Juan dentro de la lógica del conflicto internacional entre China y EEUU. Estamos hablando de la misma oposición que nunca pidió un extracto bancario para saber si llegaron los 18 millones de euros que salieron del país para comprar irregularmente para comprar frustradamente a través de intermediarios de dudosa reputación vacunas a los rusos cuando por la mitad del precio se habría comprado a través de la Nación”, se explayó Arancibia.

Desde Consenso Ischigualasto, que se instalaron como la tercera fuerza opositora, también destacaron que: “encaramos esta campaña para vencer al Frente de Todos. Estamos ante un gobierno nacional, un proyecto político que esta absolutamente desquiciado, que ha hecho nombramientos en el gabinete de gente peligroso, estamos en una situación económica alarmante. Ese 9 por ciento que sacamos fue producto de denunciar cosas en el gobierno nacional y de San Juan”