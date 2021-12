Consejos saludables para mejorar la calidad de vida

Natalia Vega es instructora de entrenamiento funcional y personal trainer. Aconseja tomar conciencia de los hábitos diarios, evaluarlos y mejorarlos. Las claves son la actividad física al aire libre, combinar cardio y musculación.

Natalia Vega vive en Rivadavia y tiene 40 años. Gran parte de su vida está asociada al deporte y a la actividad física. Hace doce años que da clases de gimansia. Es instructora de Fitness Grupales de los programas de Less Mills: Body Pump, Rpm Power, Jump CX, Worx, Power Jump y Body Combat. También es instructora de entrenamiento funcional y personal trainer.

Hace poco se recibió de esteticista y cosmetóloga y tiene un gabinete de estética: The Beauty Box. Estudia Nutrición deportiva y está entrando al mundo del crossfit, para empezar a dar clases. Se define como una persona que le gusta estar siempre en movimiento, aprendiendo y buscando nuevas experiencias.

“La actividad física es el motor de mis días, siempre estuve ligada a este mundo, desde pequeña mi familia me metió en este mundo maravilloso”, dice Natalia.

Siempre participó en intercolegiales (salto en largo y carrera donde obtuvo varias medallas y en volley).

De grande se metió en el mundo del fitness, donde disfruta cada clase como si fuera la primera. “Cada clase me deja algo maravilloso de mis alumnos, esas personas que te eligen día a día, no tiene precio, me enorgullece y me emociona siempre, estoy muy agradecida por eso”, agrega la profe.

“Cómo soy una apasionada del deporte, en mis fines de semana de descanso practico kitesurf y wakeboard, amo el agua, me encanta la naturaleza y más si se disfruta arriba de una tabla, esta es otra de mis grandes pasiones en mi vida”, destaca.

Consejos según edades

Natalia aconseja para todos en general que tomen conciencia de sus hábitos diarios, los evalúen y que busquen cambiar y mejorar la calidad de vida. Con simples cambios hacen un montón para vivir una vida saludable en lo físico, mental y social.

“Sé que a muchos no les gustan los gimnasios o hacer actividad física, tienen que buscar la forma de hacerlo como rutina diaria, más allá de que uno busca lo estético y que a todos nos gusta vernos bien, tienen que verlo más por la salud, sentirse bien y lo estético viene de la mano”, aconseja.

“Esta época del año es linda porque hay muchas opciones de hacer actividad física al aire libre, buscando siempre combinar cardio y musculación”.

Para los jóvenes

“Para los chicos que que estan terminando las clases, es bueno que vayan algún club a practicar el deporte que sea, aparte de hacer actividad física les enseña a ser compañeros y empujar todos para el mismo lado, a trabajar en equipo y esa enseñanza te queda para toda la vida. Y en las vacaciones disfrutar del agua ir a la colonias de verano”, finaliza la profe.