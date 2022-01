Consejos para una buena hidratación. El agua es el principal componente de los seres humanos y tiene un destacado papel en numerosas funciones fisiológicas, contribuyendo al equilibrio vital de nuestro organismo.

Por Lic. Natalia González

MP Nº 180

Nutrición en obesidad

y cirugía bariátrica

Educación alimentaria

de niños y adultos

nutrisaludnataliagonzalez

Desempeña funciones principales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo:

– Transporta y distribuye los nutrientes esenciales para nuestras células como los minerales, las vitaminas o la glucosa.

– Elimina las toxinas que producen nuestros órganos.

– Regula nuestra temperatura corporal,

– Colabora en nuestro proceso digestivo.

-Actúa también como lubricante de nuestras articulaciones.

Nuestro organismo pierde agua constantemente: cada día se pierden en torno a 2,5 litros a través de la respiración, el sudor, la orina y las heces.

Por ello, para mantener el equilibrio hídrico, la cantidad de agua que se elimina cada 24 horas debe ser restablecida.

El 80% del agua debe ser ingerido directamente por agua y un 20% a través de los alimentos.

Enfrentar un déficit de agua crónico, supone causar desajustes en el cuerpo que pueden ocasionar daños severos a muchos órganos.

AGUA ANTE LA OLA DE CALOR

Para evitar un golpe de calor en lugares cerrados como casas, espacios de trabajo u otros, se recomienda tomar agua con mayor frecuencia, aun cuando no se sienta sed, según recomendó el Ministerio de Salud de la Nación.

Para resguardar la salud de los niños, “hay que ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes se aconseja darles el pecho de manera más frecuente”, señalaron desde la cartera de Salud.

CINCO MITOS SOBRE LA HIDRATACIÓN

1- CUANTA MÁS AGUA MEJOR

Lo que ocurre es que, si bien beber poco es perjudicial también lo es el exceso: cuando nos excedemos en cantidad, se puede correr el riesgo de perder sales minerales esenciales para el organismo, entre ellas el potasio.

2- OCHO VASOS AL DÍA,

LO RECOMENDADO

Es cierto que la recomendación genérica para un adulto viene a ser de 2 a 2,5 litros de agua al día (unos ocho vasos de agua) pero hay que tener muy presente que esta cantidad variará en función de distintos factores: el ejercicio físico, el clima, la edad, etc. Un buen indicativo para saber si estamos ingiriendo la cantidad adecuada de líquido será la orina: si tiene un color claro y su olor no es fuerte significa que estamos bien hidratados.

3- EL AGUA ADELGAZA

Como tal no tiene poder adelgazante. Pero es cierto que ayuda a saciar el apetito, a regular el tránsito intestinal, a facilitar el proceso de digestión, a metabolizar la grasa acumulada y a eliminar toxinas de forma muy eficaz. Por lo tanto, se convierte en un elemento clave en los problemas de sobrepeso.

4- SÓLO EL AGUA ES CAPAZ

DE HIDRATAR EL ORGANISMO

Éste también se vale de otras bebidas que la contienen (infusiones, zumos…), así como del agua que forma parte de los alimentos (son especialmente ricos en ella las frutas y los vegetales), o el agua que se libera en el proceso de combustión de los alimentos.

5- NO TENGO SED,

NO NECESITO AGUA

No sentir la sensación de sed no significa necesariamente estar correctamente hidratado. Por eso, incluso sin percibir deseo de beber es preciso tomar agua. Máxime en situaciones de altas temperaturas o gran esfuerzo físico, con el fin de no deshidratarse.

