Consejos de una influencer para evitar acosos virtuales

Aconseja tener precaución en las redes sociales con la información personal y a los padres, no perder de vista los contactos de sus hijos.

La sanjuanina Celeste Achem tiene 20 años. Estudia y su pasión es pintar. A pesar de tener casi 59 mil seguidores en IG, no se considera una influencer. “Según mi opinión, un influencer es aquella persona que usa su llegada al público para hacer cosas ‘buenas’ por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, Santi Maratea y sus campañas, no recuerdo otros nombres pero sigo a bastantes personas o páginas que son consideradas influencers y que de verdad le dan un cambio positivo a mi vida con mensajes alentadores y demás, no considero que cualquier persona que tenga seguidores en Instagram sea un influencer y yo tampoco me considero una”.

Confiesa que sufrió episodios de “acoso virtual” que por suerte no pasaron a mayores y fueron situaciones que pudo controlar. “En caso de no poder controlarlas yo (tengo Instagram desde los 14 años así que no siempre supe que hacer frente a muchas situaciones) tuve ayuda de mis papás para poder hacerlo”.

Ojo con la info personal

En ese sentido, Celeste aconseja tener precaución en las redes sociales con la información personal. “Uno nunca sabe a qué está expuesto y quien lo está viendo, tener mucho cuidado con eso es fundamental, no publicar direcciones, números de celular y demás, tanto nuestros como de otras personas”.

Otra recomendación es específicamente para menores de edad. “Si hay un papá que esté leyendo esto y sus hijos tienen redes sociales, de vez en cuando hablen y pidan permiso para chequear las redes de sus hijos, que siempre sea con su permiso pero que lo hagan. Como dije, detrás de una pantalla puede haber cualquier persona y nos pueden estar mintiendo. Yo de chica no supe ver la gravedad de estos asuntos, pero ahora lo creo muy necesario y quiero remarcar también el hablar y pedir permiso a sus hijos para ver las redes”.

Celeste siempre apunta a subir contenido a historias que divierta. Tiene una sección de “datazos” en la cual habla sobre muchos temas como sobre experimentos científicos, asesinos seriales, cosas paranormales, política y cada uno está en sus historias destacadas con sus nombres correspondientes. “Todo el tiempo está interactuando con las personas, hace que le cuenten anécdotas de sus vidas y demás, es muy entretenido”, asegura.

Trata de ser lo más transparente posible y hablar mucho con la gente. “Quiero brindar un espacio donde si alguien se siente mal o está pasándole algo, sepa que puede hablarlo conmigo y yo voy a hacer lo posible por acompañar a quien sea en el proceso que necesiten como la gente siempre lo está para mí. Me gusta mucho el tipo de persona que me sigue”, agrega.

Celeste está en pareja y al igual que su familia, siempre apoya el tipo de mensajes que intenta dar con sus videos o textos sobre amor propio. “Me vieron mucho tiempo con trastornos de alimentación y que hoy use mi experiencia y hablé abiertamente sobre la anorexia y bulimia para ayudar a más personas que estén sufriendo lo mismo, les gusta”.