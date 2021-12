Consecuencias de la obesidad en niños

En la Argentina de los niños y niñas en edad escolar, el 30% tienen sobrepeso y 6% obesidad.

Por Lic. Natalia González MP Nº 180

Nutrición en obesidad y cirugía bariátrica

Educación alimentaria de niños y adultos

nutrisaludnataliagonzalez

La obesidad infantil puede provocar diabetes, presión arterial elevada, hígado graso, niveles de colesterol altos, entre otras patologías. Es posible que el único síntoma que se manifieste sea el peso corporal por encima de lo normal.

El primer punto importante a tener en cuenta es que el sobrepeso u obesidad en los niños no se resuelve de forma espontánea al crecer o “pegar el estirón”.

Esta falsa creencia hace que en muchas familias se demore el diagnóstico y consiguiente tratamiento, aumentando los riesgos en la salud del niño en el corto y largo plazo.

Una vez realizado el diagnóstico, la forma más efectiva de conseguir un peso saludable en un niño es mejorar los hábitos de ejercicio y la alimentación de toda la familia, teniendo en cuenta que el acompañamiento y cómo comunicamos el tratamiento serán las claves para lograr los resultados deseados.

En este sentido, aconsejo siempre:

No retar al niño,

No hacer referencia a su imagen o su peso,

No compararlo con otros niños o miembros de la familia,

No hablar de “dietas”, sí de alimentación, nutrición, plan de alimentación…

No prohibir alimentos,

No convertir el momento de la comida en un espacio de tensión,

No “marginar” ofreciendo alimentos diferentes o “especiales” que el resto de la familia.

Caer en este tipo de comunicación errada puede afectar su autoestima a largo plazo e incluso fomentar conductas poco saludables.