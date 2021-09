Conoce todos los detalles para disfrutar a ATR la primavera fest

La fiesta central del Día de la Primavera será en el Villicum. Se espera una gran concurrencia de jóvenes pero no se dejará ingresar con alcohol. Actuará el grupo Migrantes y el cierre será con la famosa fiesta Bresh. Cómo ingresar.

Hoy llega la Fiesta de la Primavera y la mayor movida estará centrada en el Autódromo de El Villicum, en Albardón. Allí se espera la concurrencia de más de 4 mil jóvenes que darán color a la jornada y que estará marcada por espectáculos musicales.

El subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, Marcos Andino, explicó en rueda de prensa que la actividad comenzará a las 14 horas con la presentación de los shows artísticos de la mano de los finalistas de los diferentes concursos que se organizaron desde el área de las Juventudes.

Luego a las 19 horas se espera que comiencen los espectáculos finales que se desarrollarán hasta las 21 horas. En esta ocasión se espera la actuación del grupo Migrantes y el cierre con la famosa fiesta Bresh.



“Esperamos que asistan alrededor de 4 mil jóvenes, dando cumplimiento a los protocolos de Salud Pública que es de aforo al 50 por ciento”, adelantó Andino.

Viandas sí, alcohol no

Los jóvenes podrán asistir al predio con sus viandas pero no con bebidas alcohólicas. Para ello se montará un fuerte operativo policial que llevará a una requisa de lo que cada persona ingrese en los bolsos.

Además en el predio la policía hará recorridas de control de la seguridad y el orden.

En el predio si bien habrá stand con venta de comida, no habrá nada de venta de bebidas alcohólicas porque se apuntará a la fiesta responsable libre de alochol. Pero si habrá cuatro puntos de “hidratación”, donde los jóvenes podrán conseguir bebidas.

A su vez, el director de las Juventudes, Emiliano Paradiso agregó: “Estamos muy contentos de estar a un día de la Primavera Fest y por eso desde la dirección queremos agradecer a todas las personas involucradas en el desarrollo de este evento. También a todas las juventudes que participan. Será un evento federal con participación de jóvenes de todos los departamentos”.

“Con los protocolos correspondientes llevaremos adelante este evento para que podamos vivir una gran jornada recreativa, cargada de actividades, buena música, pero sobre todo cuidándonos y entendiendo que es una responsabilidad de todos continuar avanzando hacia la nueva normalidad”, agregó el funcionario.

ACREDITARSE PARA ENTRAR

Un aspecto importante a tener en cuenta es que solo podrán ingresar a presenciar la fiesta aquellos jóvenes que se encuentren previamente acreditados a través del sitio web oficial de la Dirección, www.somosjuventudes.com.ar.

A través de la misma plataforma, quienes no asistan al evento podrán seguir las alternativas minuto a minuto en vivo.