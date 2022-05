Conocé los tres hijos de Luisana Lopilato. Embarazada de 5 meses, la actriz hizo una excepción y compartió una tierna foto con Noah, Elías y Vida para celebrar su aniversario.

Luisana Lopilato está viviendo un momento muy pleno a todo nivel: feliz con sus logros laborales, atraviesa el quinto mes de embarazo, y está a la espera de su hija, la cuarta que se suma a la hermosa familia que formó con Michael Bublé.

Y si bien la actriz no suele mostrar a su descendencia, salvo de espaldas o fuera de foco, para su cumpleaños número 35 se animó a compartir una hermosa postal donde se la ve rodeada de los tres chicos: Noah (9), Elías (6) y Vida (4).

“Pre cumple, y ya estamos festejando. Rodeada de amor, compartiendo tiempo en familia y con amigos. El plan que más me gusta”, expresó Luisana en su posteo de Instagram que se llenó de corazones, saludos por adelantado.

Lopilato se mostró con la torta de cumpleaños que le regalaron sus hijos, toda una obra de arte de la repostería, decorada con muñequitos de azúcar en representación de cada miembro del grupo familiar. “Happy Birthday, Mummy”, reza la torta, donde se luce el número de velitas que este año le toca soplar a la actriz de Casados con hijos.

Pero además de su selfie, los seguidores de Lu pudieron encontrarse con una dulce imagen de los tres hermanitos abrazando a su mamá con ternura. Por supuesto, el cantante canadiense fue de los primeros en dejarle su mensaje de amor.

“Feliz cumple mi amor. You only get more beautiful, kid (solo te ponés cada vez más linda, nena)”, escribió Bublé, a la vez que Luisana recibió incontables felicitaciones de parte de ex compañeras, amigos y colegas.

“¡Feliz cumple Luuuu!¡23 no se cumplen todos los días!”, bromeó Angie Balbiani, compañera en Rebelde Way. Juliana Awada, Seba de Caro y Amalia Amoedo también se sumaron al aluvión de saludos que recibió Lopilato, que pronto tendrá una segunda nena.

La noticia del sexo del bebé la dio su hermano Darío, quizás sin darse cuenta. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana”, contó emocionado a Primicias Ya, poniéndole fin al misterio que seguramente su hermana quería develar de otro modo.