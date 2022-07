Conocé los hijos de Guillermo Vilas. Como no podía ser de otra manera, los 4 hijos de Guillermo Vilas tienen un vínculo cercano con el tenis.

Guillermo Vilas cuenta con la particularidad de que se convirtió en padre recién a los 51 años. En total tiene 4 hijos, todos con su esposa Phiang, y a continuación te mostramos cómo lucen en la actualidad. No te pierdas los detalles.

Guillermo Vilas: los 4 hijos que tiene junto a su esposa Phiang

Nacido el 17 de agosto de 1952, Guillermo Vilas es conocido por ser el mejor tenista de toda la historia argentina y también por haber mantenido numerosos y mediáticos romances con figuras famosas. Gabriela Blondeau, Sandra Bhoer, Mirtha Massa, Susana Romero, María Lina Gianetti y Michelle Tomazsewski son algunos de los nombres que integran una lista en la que la princesa Carolina de Mónaco aparece como figura más destacada.

Sin embargo, nadie duda que la tailandesa Phiangphathu Khumueang, conocida simplemente como Phiang, es el gran amor de su vida. Con ella, el tenista y poeta argentino se dio el lujo de convertirse en padre, algo que ocurrió en 2003 y a sus 51 años de edad.

Guillermo y Phiang tienen un total de 4 hijos. La mayor es Andanin, quien nació en París el 15 de noviembre de 2003. En 2010 llegarían al mundo Lalindao (el 6 de enero en Miami) e Intila (el 23 de diciembre en Buenos Aires). El único hijo varón es Guillermo Jr., quien nació el 3 de abril de 2017 en el Principado de Mónaco, donde la familia completa vive desde hace varios años.

Andanin Vilas, la hija mayor de Guillermo que busca seguir los pasos de su padre

A principios de este año, la primogénita del campeón de 4 torneos de Grand Slam estuvo de visita en Buenos Aires junto a su madre y dejó en evidencia que está muy interesada en jugar al tenis. Si bien en las redes sociales de su madre se suele observan imágenes de los 4 herederos jugando a este deporte, Andanin es la primera en demostrar que sueña con transitar un camino de manera profesional.

Tras finalizar sus estudios en la International School of Monaco, su idea es la dedicarse un año al tenis con el objetivo de clasificar a algún torneo de Grand Slam (sueña con jugar el Roland Garros, ya que está “cerca de su casa”). Su madre está de acuerdo con esto, pero no quiere que descuide sus estudios. Por lo tanto, Andanin también visualiza un futuro cursando alguna carrera universitaria vinculada al mundo de los negocios. Aunque no salió zurda como su padre, la joven reconoce que heredó de él el carácter competitivo y la visión estratégica del juego.