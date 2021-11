Conoce los años y a la novia de Silvio Soldán

Silvio Soldán, un ícono de la televisión argentina, estuvo como invitado este lunes a Intrusos, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de América.



Durante la tarde del feriado, el locutor se animó a hablar de su vida privada como nunca antes. Soldán confesó: “Estoy reapareciendo”. Tras resguardar su salud durante la pandemia del coronavirus, comenzó a volver poco a poco a la TV. En referencia a esto, Lussich mencionó algunos de sus dichos durante una entrevista que le hizo Pampita en su programa.

“Algo hablaste de una vieja admiradora, alguien que te ha seguido la carrera y que hoy tienen como una amistad…”, precisó el conductor del programa de chimentos. Entonces, el locutor se animó a contar cómo es su presente sentimental y cómo conoció a su actual novia, mucho más joven que él.

En referencia a Susana, mujer con la que sale hace ya un tiempo, contó: “Me siguió, me acosó durante años”. “Parece un chiste pero es cierto”, confesó al tiempo que contaba que recibía regalos de su parte en todos sus cumpleaños. “Me encantó conocerla”, agregó el locutor.

“Es chiquitita, totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocen de mi vida… ¡y me resultó bien!”, confesó entre risas. “Me convenció, nos conocimos, nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije basta y me dediqué exclusivamente a ella”, señaló.

“Silvio, ¿decís la edad?”, quiso saber Adrián Pallares. Entre risas, Soldán respondió: “Es una chiquilina”. Pero el conductor quiso indagar más y le preguntó por su edad. “Ella tiene 54 pero al lado mío es una nena”, respondió Silvio quien cerró: “Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos eh…”.