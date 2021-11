Conocé las dos actrices que serán testigos en el juicio contra Darthés

Se dieron a conocer los nombres de las colegas de Thelma Fardin que aportarán su testimonio a la causa por abuso sexual.

El próximo 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual que realizó la actriz Thelma Fardin en Nicaragua a finales de 2018. Una de las claves del proceso serán las personas que oficiarán como testigos. Si bien en un momento se mencionó que eran actrices, todavía se desconocía las identidades. Finalmente, Diario Crónica informó que serán Calu Rivero y Anita Co.

Recordemos que ambas artistas ya denunciaron a Darthés por diversas situaciones de acoso que sufrieron durante los rodajes que compartieron con el actor. Las dos darán sus relatos de manera virtual desde Buenos Aires.

Otro detalle no menor es que ambas fueron demandadas por Darthés por daños y perjuicios. Co fue sobreseída, mientras que Rivero todavía permanece en proceso.

“Lo que pueden aportar Calu como Anita en principio es el modus operandi, el comportamiento conductual laboral que presentaba Juan Darthés. Estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal en el contexto laboral, por eso son muy importantes los testimonios”, detalló a Crónica la abogada que las represento, Raquel Hermida Leyenda.

Por su parte, Co se refirió al momento que deberá afrontar: “Me preparo con tranquilidad, con mi verdad, para ir a contar lo que me sucedió. Esperamos que se haga justicia”.

En este contexto, Luiz Antonio Nazareth, abogado del actor, habló sobre cuál será la estrategia y qué podría pasar con él.

“Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo”, manifestó el letrado en diálogo con Télam. Además, sorprendió al asegurar que no sabe dónde se encuentra físicamente su cliente.

En otra parte de la charla, calificó de “anómalo” al caso, ya porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre usualmente. “La acusación original es en Nicaragua, país que es una dictadura, y el estuvo allá apenas esa vez, en la gira de Patito Feo. Pero en Brasil el Ministerio Público aceptó la documentación de la denuncia sin haber podido investigar nada porque en Brasil no ocurrió nada y en Nicaragua no hubo investigación”, explicó.

Ante la pregunta si Darthés podría ser extraditado a Nicaragua, respondió: “No existe la menor chance. El delito ya está siendo juzgado en Brasil”. Con respecto a los plazos de la Justicia, dijo que cree que la sentencia podría salir en el 2022.