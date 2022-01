Conocé las causas por las que se separó Lizy Tagliani. La conductora sorprendió a todos con el anuncio y se conocieron los verdaderos motivos que la llevaron a tomar tal decisión.

Si hay algo que identifica a Lizy Tagliani es sin lugar a dudas la alegría, las risas y la buena energía que trasmite. Sin embargo este no es el mejor momento para ella dado que acaba de dar un volantazo en su vida.

Tras más de dos años de amor con Leo Alturria, la conductora se separó de aquel joven jugador de rugby que se ganaba la vida como encargado de un edificio. El anuncio lo hizo ella misma por medio de sus redes sociales y emocionó a todos sus seguidores con sus palabras.

El respeto y la honestidad son dos cualidades que identifican a Lizy Tagliani y así lo demostró en este triste anuncio. Se podría decir que uno de los más tristes que ha tenido que dar en los últimos años de su vida, pero lo cierto es que vivió varios golpes a lo largo de su camino.

“Buen día, nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere”, comenzó escribiendo la artista.

Ante la sorpresa de tal revelación, Lizy continuó: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”.

Tras la comunicación, Leo Alturria apareció en escena y le comentó la publicación con unas palabras que demuestran la buena onda que quedó entre ambos: “Sos terrible, te van a escribir no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada”.

Mientras se comienzan a generar algunas especulaciones en torno a si hubo o no terceros en discordia, y algunas fuentes cercanas aseguran que no fue así y que todo se debe a la excesiva carga laboral que tienen ambos y que le imposibilita compartir tiempo juntos, Leo cerró su mensaje con unas palabras de agradecimiento.

“Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”, escribió el último amor de Lizy Tagliani. ¡Qué sea para mejor!