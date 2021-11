Conoce la única amiga de la “China”

El conductor de LAM contó quién se quedó al lado de la actriz tras su distanciamiento de Paula Chaves y Zaira Nara. El video que compartió ella que avala lo dicho por el periodista.

Ángel de Brito contó que la única amiga del medio que se quedó al lado de Eugenia China Suárez tras su distanciamiento de Paula Chaves y Zaira Nara es Lali Espósito. Horas después, la actriz compartió un video que avala lo dicho por el conductor de LAM (El Trece).

Como hace usualmente, el periodista se sometió a las preguntas de sus seguidores en Instagram y respondió sin filtro.

Alguien le consultó si a la China aún le quedaba alguna amiga del medio después del escándalo que protagonizó por su affaire con Mauro Icardi y su pelea con Wanda Nara. La respuesta fue contundente: la canción No estoy sola, de Lali Espósito, señalando a la cantante y actriz -su ex compañera en las ficciones de Cris Morena- como la famosa que aun esta cerca de ella.

Horas más tarde, la China publicó en sus historias de Instagram un audio en el que su hija Magnolia le hizo un dulce reclamo a Lali, a quien había visto en televisión y se preguntaba por qué no le había mandado un saludo.

La protagonista de Sky Rojo (Netflix) replicó la historia en su propia cuenta y agregó corazones. De esta manera, la expareja de Benjamín Vicuña dejó en claro que con su ex compañera de Casi Ángeles la relación esta intacta.

En mayo de 2020, Lali dio una entrevista a LAM, desde su casa en Argentina, y dijo cuando le preguntaron por su relación con la China: “La única verdad es que siempre nos adoramos, y que para mí será forever una hermana de la vida. Nos conocemos desde los 10 años, mirá si pasó agua debajo del puente en nuestras vidas. Es de esas personas que te mirás y sabés lo que el otro está pensando. Esa energía existe entre nosotras”.

Sin embargo, Lali también tuvo una pelea con la China. En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si el que ambas hayan salido con Agustín Cachete Sierra influyó en ese conflicto juvenil, fue categórica: “No, nada que ver. Lo que pasó en un momento clave de nuestra juventud fue que una fue para acá, con su novio, su vida y este grupo de amigos, y la otra, para allá.

De acuerdo con la información que reveló este martes 9 de noviembre Ángel de Brito en LAM (El Trece), tanto Paula Chaves como Zaira Nara no quieren saber nada con la China tras el escándalo. “Se rompió esa amistad”, sentenció el conductor. “Paula guarda silencio pero no quiere saber mas nada con la China Suárez”, afirmó, a la vez que aseguró que eran amigas y que “pasaron muchas cosas que fueron dinamitando esa amistad”.

Luego, el conductor puso al aire un tape antiguo donde Paula Chaves contaba en Este es el Show (El Trece) que la China la había acompañado cuando ella perdió un embarazo, y que se llevó a Olivia para cuidarla. En ese momento se trataba el tema de la pelea entre la China y Gimena Accardi.

““Fue la que estuvo al lado mío, es una buena amiga”, dijo entonces. Además, opinó que a la China “le cuesta reaccionar” ante el dolor, y se refirió a la muerte de su padre: “Estaba de viaje con Nicolás Cabré y no volvió”, señaló, aunque la justificó: “Cada uno reacciona como puede”.

Luego el conductor retomó el escándalo entre la actriz, Wanda Nara, Mauro Icardi y contó: “Cuando empiezan todos los rumores, tanto Paula como Zaira, que eran amigas.

de la China, la llaman y le piden explicaciones”.

“Las respuestas de la China las dejaron heladas a las dos. Las tiene que contar ella, pero frases muy despectivas, que son típicas respuestas de ella también: ‘Qué me importa’, ‘es mi vida’, ‘soy libre’, muy de la China, pero más fuertes”, sostuvo Ángel.

