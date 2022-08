Conocé la nueva novia argentina de Sebastián Yatra. Es modelo y se llama Agustina Agazzani.

Sebastián Yatra se encuentra en un gran presente laboral. Sin embargo, su relación con Tini Stoessel sigue atormentándolo después de año de la ruptura. Y es que, cada vez que está en una entrevista es inevitable que no le pregunten sobre la cantante, con quien estuvo mucho tiempo en pareja.

En el especial con Susana Giménez contó muy sincero: “Muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre. Eso casi nunca pasa. Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida”.

Como si fuera poco, Tini decidió no hablar sobre los motivos de la separación: “Jamás voy a revelar qué fue lo que pasó entre nosotros. Es algo recontra íntimo. Pero era lo mejor para los dos, y es importante aclararlo. Cuando dos personas se quieren, una separación no es algo feliz. Pero voy a quedarme con los recuerdos más lindos de todo lo que tuvimos”.

Hace algunas semanas durante una entrevista, Sebastián contó detalles sobre su vida mientras lo vinculaban con otra mujer: “Muchas veces me quedaba dándole vueltas a la misma situación o a la misma persona. Me demoraba mucho en superar alguna cosa porque constantemente necesitaba hablar de eso”.

“Empecé a no hablar de ciertos temas de mi vida con nadie, solo con él una vez a la semana, y a escribir mis cosas. Eso me ayudó un montón. Si no les das vida a esas situaciones, te das cuenta de que realmente no es para tanto”, confesó a corazón abierto el cantante.

“Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas y tan pequeños. Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia, para cualquier persona. E imagínate una no en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntándote. Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transita”, confesó.

Ahora bien, al parecer Sebastián Yatra estaría iniciando una relación con una modelo argentina: ella se llama Agustina Agazzani, y siempre trabajó de modelo y bailarina (supo estar en la pista de Marcelo Tinelli en varias ocasiones).

Agustina comenzó en el mundo del modelaje desde muy joven. Además, su carrera en los medios empezó cuando fue parte del grupo de bailarinas de Showmatch. Fue allí que conoció a Gastón Soffritti y mantuvo una intensa relación (también tuvo cosas con Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández).

El tiempo pasó y hace algunos meses atrás, Agustina fue vinculada con Rusherking, pero nada se confirmó. Ahora bien, resulta que la modelo estaría iniciando un romance con Sebastián Yatra y las pruebas las dejan en las redes sociales con las interacciones que tienen.