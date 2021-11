Conoce la nueva conquista de la «China» Suarez

Después del escándalo con Wanda Nara, la actriz fue vista acaramelada en un boliche con el empresario español.

Eugenia China Suárez ya se muestra con su nueva conquista, un empresario español llamado Armando Mena Navareño al que fue vinculada durante el Wandagate La actriz fue vista acaramelada en un boliche y la imagen fue dada a conocer por una angelita de LAM (El Trece). Los likes entre ambos en las redes, hicieron tomar más fuerza al rumor de romance.

Tal como hizo con una imagen que muestra a la actriz y Nico Furtado juntos, Maite Peñoñori dio a conocer la primera foto en la que se ve a La China Suárez en un boliche junto a Armando Mena Navareño. «La China con Armando Navareño en un boliche en Madrid el sábado posterior al Wandagate», escribió junto a la postal en rojo fuego pasión.

«A mí me habían contado que fue el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos», contó la periodista en LAM este lunes 1 de noviembre.

Fue Estefanía Berardi quien reveló semanas atrás que durante su estadía en Madrid, el corazón de la China Suárez había sido conquistado por un joven empresario español.

«Hace un mes atrás yo dije que la China estaba muy cerca de un hombre llamado Armando. En ese entonces, las pistas eran sutiles», dio la panelista de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

«Él es fanático de las máscaras. Es el logo de su empresa se motos», siguió Estefanía Berardi. «Pero hoy tengo su nombre. Se llama Armando Mena Navareño. Es un muchacho español y es empresario, porque no sólo tiene esta empresa de motos. También es dueño de una empresa de catering y tiene una empresa de una conocida marca de camisas», contó la panelista. Y añadió: «A él le dan like Úrsula Corberó y Chino Darín».

Antes de la explosión del Wandagate, Berardi contó en Mañanísima: «Me llamó la atención que ella le dio ‘like’ a una publicación de él del 2016, pero lo empezó a seguir ahora. Él tiene una empresa de motos. El mismo día que la China lo empezó a seguir, subió una historia con una máscara. ¡Qué casualidad! ¿No? El Instagram de él es @armandounamoto. No sabemos quién es él. Capaz es un amigo, pero la China la debe estar pasando bien», lanzó.