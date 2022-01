Conocé la inversión que realizó Listorti en el exterior. El conductor cumplió uno de sus sueños luego de cerrar un negocio muy importante.



José María Listorti se encuentra junto a su familia disfrutando de unas merecidas vacaciones en Miami, Estados Unidos. Por lo que se puede ver en sus redes sociales, el humorista visitó Disney World y Animal Kingdom. Pero el verdadero propósito de su viaje fue concretar el sueño de adquirir una propiedad.

Según publicó Diario Crónica, la familia ya se encuentra instalada en el departamento que compraron en la ciudad de Miami. La idea es alquilarlo cuando lo tengan desocupado, generando un ingreso en dólares.

El humorista tiene pensado volver al país en febrero. En este sentido, ya dejó grabado varios programas de Súper Súper, el programa que produce Marcelo Tinelli por la pantalla de Canal 9. El ciclo de entretenimientos se desarrolla en un supermercado. Dos equipos se enfrentarán diariamente sorteando distintos desafíos poniendo a prueba velocidad, astucia e inteligencia. Va de lunes a viernes de 16 a 17:30hs por El Nueve.

Recordemos que Listorti fue noticia hace unos meses al salir a cruzar a Los Nocheros por haber declarado que no querían vacunarse contra el covid-19. “Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’ me parece un acto egoísta. No es así. Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había expresado en sus redes sociales.

Sus declaraciones generaron repudio de un grupo antivacunas que lo encaró en plena calle. “Quiero saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar”, le dijo una mujer, acompañada de otras personas.

“No, no es un tema para mí debatible. No es debatible. Si tienen ganas de debatirlo, vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas, yo me guío por datos científicos”, respondió el actor sin ninguna intención de debatir sobre el asunto.