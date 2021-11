Conocé la estatuilla ganadora del concurso del Poder Judicial

Se trata del cuarto certamen que se lleva adelante en el marco del el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Verónica Natalia Pizarro, Ana Catalina Illanes, María Victoria Camenforte, María Paula Lanciani y María Luciana Doña, quienes se desempeñan en la Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Oficina Judicial de Familia fueron las ganadoras del cuarto concurso organizado por el Poder Judicial.

Los detalles

La estatuilla representa y simboliza la lucha a nivel interno y externo de la mujer por despojarse de las exigencias que le imponen los estereotipos de género y patrones socio-culturales, sostenidos y transmitidos generacionalmente. Aquellos que se imponen como expectativas hacia la misma tomando como base su género y que a su vez recaen como mandato hacia el varón, generando desigualdades en derechos, privilegios, discriminación y oportunidades entre unas y otros.

Estar en puntas de pie representa la imperiosa necesidad de la mujer de erradicar los estereotipos que operan como cadenas que coartan su libertad; elevarse por sobre ellos y romper aquello que deviene como mandato por el solo hecho de ser mujer. Simboliza también la lucha constante dentro de esta mujer, que trata de mantener un equilibrio entre lo que se espera y lo que desea, un equilibrio entre lo utópico y lo real.

Lentamente se quita el velo: los sesgos, aquellos que empañaban su interior y su yo real; se mira y se reconoce en otras; rompe el silencio: habla; se conecta consigo misma, establece redes que la empoderan, se conecta con su yo interior, aquello que deviene de ella y ya no de afuera. Se empodera, avanza, ya no espera. Logra cortar las cadenas (los estereotipos) que la atan, la invisibilizan y estandarizan. Se auto percibe como quiere ser y no como debe ser. Y en este proceso de empoderamiento y transmutación se observa en muchas Micaelas, Chiaras, Lucias, Ivanas, Talias, Estelas, Yamilas, Leilas, Lilianas, Paolas, Pamelas, Brendas. No está sola.

Finalmente, la mariposa, criatura asombrosa por su poder de trasmutar (metamorfosis) y evolucionar, simboliza el empoderamiento de la mujer, su desarrollo, su libertad, su vuelo.

En el particular se escogió como elemento de materia prima la madera por ser un elemento cálido que representa entre otras cosas la primavera y el crecimiento. Su función principal es la de dotar de utilidad a las cosas.