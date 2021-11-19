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viernes 19 noviembre 2021
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Conocé la agenda de los Juegos Binacionales

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La semana que viene será de intensa actividad deportiva para los sanjuaninos que participarán de las competencias entre las selecciones de nuestro país y las de Chile. Será en San Luis y arrancan el martes.

 

 

Se vienen una nueva edición de los Juegos Binacionales, Los sanjuaninos ya saben dónde compiten y contra quién.

En San Luis capital, La Punta, Juana Koslay y Villa Mercedes estarán los escenarios para las diferentes actividades.

El martes será el comienzo con las cuestiones protocolares y el miércoles las competencias en los Juegos Binacionales de San Luis.

Los representantes sanjuaninos en las diferentes disciplinas deportivas ya conocen, en su mayoría, sus rivales y escenarios donde se presentarán.

 

El 23 de noviembre, desde las 15 horas, será la recepción y acreditación de delegaciones y posterior a la cena, se realizarán reuniones de comisiones ejecutiva y técnica, comenzando con las competencias el día siguiente.

 

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)

9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – SAN LUIS) (LA AGUADA – CANCHA 2)

9 A 12 HORAS – ATLETISMO (PREDIO PEDRO PRESTI)

9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 1 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)

11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – MENDOZA) (PREDIO PEDRO PRESTI)

11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (GEPU)

14.30 A 19 HORAS – CICLISMO (VELÓDROMO)

15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CENTRO INTEGRADOR)

15 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) – (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)

15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – MAULE/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)

15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – SAN LUIS/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 2)

17 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN LUIS – SAN JUAN) (CAMPUS ULP)

17 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN LUIS – SAN JUAN) (AVE FÉNIX)

17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)

 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA) (AVE FÉNIX – CANCHA 4)

9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (LA AGUADA – CANCHA 1)

9 A 12.30 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI

9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 2 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)

11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (PREDIO PEDRO PRESTI)

11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (GEPU)

15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CENTRO INTEGRADOR)

15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (CENTRO INTEGRADOR)

15 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (CAMPUS ULP)

15 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN JUAN – MAULE) (AVE FÉNIX)

15 A 19 HORAS – CICLISMO (VELÓDROMO)

15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 4)

15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 1)

16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 3 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)

17 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA) (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)

9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (LA AGUADA – CANCHA 1)

9 A 12 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI

9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 4 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)

11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (PREDIO PEDRO PRESTI)

11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (GEPU)

15 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)

15 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CAMPUS ULP)

15 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (AVE FÉNIX)

15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)

15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 1)

16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 5 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)

17 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – SAN LUIS) (CENTRO INTEGRADOR)

 

Los deportes que juegan una primera instancia en fase de grupos, lo harán 24, 25 y 26 de noviembre, en tanto que desde el 27 se disputarán las instancias finales de cada disciplina, que se sumarán al programa de actividades que se menciona a continuación.

 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 6 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

9.30 A 12.30 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI

9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)

15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)

15 A 19 HORAS – CICLISMO RUTA (VELÓDROMO)

16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 7 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)

17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)

 

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

15 A 19 HORAS – CICLISMO RUTA (VELÓDROMO)

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