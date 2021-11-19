Conocé la agenda de los Juegos Binacionales

La semana que viene será de intensa actividad deportiva para los sanjuaninos que participarán de las competencias entre las selecciones de nuestro país y las de Chile. Será en San Luis y arrancan el martes.
Se vienen una nueva edición de los Juegos Binacionales, Los sanjuaninos ya saben dónde compiten y contra quién.
En San Luis capital, La Punta, Juana Koslay y Villa Mercedes estarán los escenarios para las diferentes actividades.
El martes será el comienzo con las cuestiones protocolares y el miércoles las competencias en los Juegos Binacionales de San Luis.
Los representantes sanjuaninos en las diferentes disciplinas deportivas ya conocen, en su mayoría, sus rivales y escenarios donde se presentarán.
El 23 de noviembre, desde las 15 horas, será la recepción y acreditación de delegaciones y posterior a la cena, se realizarán reuniones de comisiones ejecutiva y técnica, comenzando con las competencias el día siguiente.
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)
9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – SAN LUIS) (LA AGUADA – CANCHA 2)
9 A 12 HORAS – ATLETISMO (PREDIO PEDRO PRESTI)
9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 1 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)
11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – MENDOZA) (PREDIO PEDRO PRESTI)
11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (GEPU)
14.30 A 19 HORAS – CICLISMO (VELÓDROMO)
15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CENTRO INTEGRADOR)
15 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) – (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)
15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – MAULE/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)
15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – SAN LUIS/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 2)
17 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN LUIS – SAN JUAN) (CAMPUS ULP)
17 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN LUIS – SAN JUAN) (AVE FÉNIX)
17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA) (AVE FÉNIX – CANCHA 4)
9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (LA AGUADA – CANCHA 1)
9 A 12.30 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI
9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 2 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)
11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (PREDIO PEDRO PRESTI)
11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (GEPU)
15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CENTRO INTEGRADOR)
15 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (CENTRO INTEGRADOR)
15 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (CAMPUS ULP)
15 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN JUAN – MAULE) (AVE FÉNIX)
15 A 19 HORAS – CICLISMO (VELÓDROMO)
15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 4)
15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 1)
16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 3 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)
17 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – CÓRDOBA) (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
9 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)
9 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO) (LA AGUADA – CANCHA 1)
9 A 12 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI
9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 4 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)
11 HORAS – VÓLEY MASCULINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (PREDIO PEDRO PRESTI)
11 HORAS – BÁSQUET MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (GEPU)
15 HORAS – BÁSQUET FEMENINO (SAN JUAN – MAULE) (ARENA LA PEDRERA – V. MERCEDES)
15 HORAS – HANDBALL FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS) (CAMPUS ULP)
15 HORAS – HANDBALL MASCULINO (SAN JUAN – METROPOLITANA) (AVE FÉNIX)
15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
15.30 HORAS – TENIS FEMENINO (SAN JUAN – O’HIGGINS/DOBLES) (AVE FÉNIX – CANCHA 3)
15.30 HORAS – TENIS MASCULINO (SAN JUAN – VALPARAÍSO/DOBLES) (LA AGUADA – CANCHA 1)
16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 5 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)
17 HORAS – VÓLEY FEMENINO (SAN JUAN – SAN LUIS) (CENTRO INTEGRADOR)
Los deportes que juegan una primera instancia en fase de grupos, lo harán 24, 25 y 26 de noviembre, en tanto que desde el 27 se disputarán las instancias finales de cada disciplina, que se sumarán al programa de actividades que se menciona a continuación.
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
9 A 12.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 6 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
9.30 A 12.30 HORAS – ATLETISMO – PREDIO PEDRO PRESTI
9.30 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
10 HORAS – NATACIÓN / ELIMINATORIAS (SIERRAS HOTEL)
15 HORAS – TENIS DE MESA (CLUB ALBERDI – VILLA MERCEDES)
15 A 19 HORAS – CICLISMO RUTA (VELÓDROMO)
16 A 19.30 HORAS – TAEKWONDO RONDA 7 (CENTRO DE CONVENCIONES LA PUNTA)
17 HORAS – NATACIÓN / FINALES (SIERRAS HOTEL)
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
15 A 19 HORAS – CICLISMO RUTA (VELÓDROMO)