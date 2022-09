Conocé en qué provincia se instalará Matías Alé y de qué trabajará. Las distintas dificultades que atravesó a lo largo de su vida llevaron al actor a cambiar de vida. Ahora vive en Córdoba y se dedica a la gastronomía.

Matías Alé decidió patear el tablero en su vida. Realizó un cambio radical que lo llevó a alejarse de las cámaras y los medios. Ahora, se dio a conocer que se mudará a otra provincia con el objetivo de llevar adelante un proyecto personal que poco tiene que ver con lo que fue su trayectoria como actor.

A los 45 años, Matías Alé decidió parar la pelota y pensar qué es lo que quería para su futuro. Es por eso que se alejó del mundo del espectáculo y comenzó a incursionar en el de la gastronomía. Es que ahora vende sushi frente a un lago y no le va mal, según contó: “Empezamos a hacer delivery y va muy bien”.

La provincia de Córdoba es la encargada de recibir al ahora ex actor, quien fue invitado a PH: Podemos Hablar. Allí se mostró contento por las decisiones que tomó para llegar a donde se encuentra hoy en día, pero sobre todo por lo bien que le está yendo en su nuevo proyecto personal.

“Me puse un local de sushi, está en frente del Lago San Roque. Lo puse con Ariel Blanco, Tati, Maxi y toda una gente linda que está esperando que yo vaya para hacer el lanzamiento. Empezamos a hacer delivery y va muy bien. Así que estoy muy contento”, contó en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

Pese a que ya no está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual lo aleja de los medios situados allí, las propuestas que le llegan son dentro de la provincia. Es que él mismo se encargó de comentar que tiene distintas propuestas para realizar radio y televisión. Pero no se pone ansioso, lo toma con calma y promete novedades sobre eso.

Vale recordar que la lejanía de Matías Alé con respecto a los medios se debe a que sufrió mucho cuando padeció un brote psicótico. En aquel momento, quien le dio fuerzas para salir adelante fue su madre.

“Mi vieja me dice, ‘estás transitando tu segunda oportunidad; la primera oportunidad, te la dan; la segunda, te la ganas; y la tercera ya no existe’. Todos los días ella me repite ‘vos pudiste’”, reveló sobre la frase de cabecera que tiene para no bajar los brazos.