Conoce el último deseo de Beatriz Salomón para sus hijas. La abogada Ana Rosenfeld reveló en LAM el pedido que la actriz hizo expreso para Noelia y Betina cuando estaba internada, a días de morir.

Si hubo algo que permitió a Beatriz Salomón morir en paz fue saber que el bienestar de sus hijas iba a estar garantizado. Y durante varios años, así fue: las chicas siguieron con su rutina habitual, en su departamento de Recoleta, cuidadas y acompañadas por la mujer que ayudó a la actriz con su crianza desde que eran bebés.

Además, en cuanto Salomón falleció a causa de un cáncer de colon, Alberto Ferriols reapareció en el día a día de Noelia y Bettina. Si bien las jóvenes seguían viviendo en su casa, restablecieron el vínculo y todo parecía andar muy bien. Una de ellas, de hecho, empezó a estudiar Medicina y a acompañar al cirujano en diversas intervenciones.

Sin embargo, en los últimos días salió a la luz un conflicto que nadie se esperaba: después de años de mostrarse en armonía familiar, en LAM revelaron que Bettina Ferriols y su hermana habían denunciado a su padre por amenazas y por desalojarlas de su propia casa.

“Yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder”, le confió Bettina a Andrea Taboada. Según dijeron, el cirujano ingresó a su domicilio y las sacó a punta de amenazas, tras haberles hecho firmar un misterioso documento.

Para aclarar las dudas acerca de las implicancias legales de ese papel que firmaron, Ana Rosenfeld fue terminante: “La casa es exclusivamente de Noelia y Betina. Autorizó incluso a sus nietos y a sus yernos”. Para más fundamento, la abogada dijo que La Turca lo dejó expreso a través de un video, mientras estaba internada en el hospital, poco antes de morir.

“Hoy lloramos juntos con Noelia porque revivimos un video que yo tengo, de unos días antes de fallecer, que ella grabó en su presencia”, siguió Rosenfeld en LAM, mientras hablaban con el hermano de la actriz, Daniel Salomón, quien puso en duda el contexto de esa grabación.

“¿Mi hermana en qué circunstancias se encontraba? ¿Bajo alguna medicación? ¿Estaba en sus perfectos cabales?”, apuntó el tío de las jóvenes, a lo que la abogada señaló: “Ese video fue voluntario, ella estaba perfectamente lúcida y va a ser puesto para la Justicia en el momento que lo requieran. Y por supuesto que la Justicia determinará en qué estado estaba Beatriz”.

“Si vos estás en una situación terminal, donde estás tomando una medicación muy fuerte… Evidentemente no estás muy bien para tomar decisiones”, indicó Daniel, en tanto. “Por supuesto que es un derecho jurídico el tema de quién tiene que vivir en la casa. No hay ninguna discusión”, siguió la angelita.

Y cerró, en defensa de los derechos de Bettina y Noelia, hoy enfrentadas con su padre adoptivo tras la muerte de su madre, en 2019: “Pero expresamente ella excluye a Alberto Ferriols de la casa”.