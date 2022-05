Conocé el reclamo de los hijos de Insaurralde a Jesica Cirio. La conductora de Telefe contó qué le piden los hijos de su marido.



Desde hace casi una década, Jesica Cirio se encuentra en pareja con Martín Insaurralde. Fruto de su amor nació Chloé, quien ya tiene cuatro años de edad. Además, el ex intendente de Lomas de Zamora es papá de Martín, Rodrigo y Bautista, quienes constantemente le hacen un reclamo puntual a la conductora de Telefe.

En una reciente entrevista, la modelo reveló qué le piden los jóvenes. “Siempre me dicen ‘nunca nos nombrás en la tele a nosotros’. Martincito, Rodrigo, Bautista, los amo a los tres”, señaló en No es tan tarde.

También, pocas semanas atrás, Cirio habló sobre la crianza de su pequeña y contó algunos inconvenientes que tiene y no sabe cómo solucionar. “Es una nena con mucha personalidad. Es súper alegre, sociable, ama ir al jardín y no le costó nada adaptarse a su maestra y a sus compañeros pero tiene su carácter y es muy determinada”, reveló a Gente.

Y agregó: “Todo tiene que suceder cuando ella quiere y tiene ganas: no es una nena a la que le vas a pedir que haga una coreo y te va a obedecer sin chistar”.

“Me cuesta muchísimo ponerle límites, ser más firme y estricta. A veces me encuentro diciéndole ‘Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá’ y está mal, tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente”, reconoció.