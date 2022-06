Conocé el nuevo proyecto de Barbie Vélez. La actriz habló de su nuevo desafío laboral en un nuevo medio, y además anticipó que volverá al teatro con una jugada propuesta.

Barbie Vélez estuvo como invitada en LAM (América), y allí además de interactuar con el conductor y las panelistas del programa, entre quienes se encuentra su madre, habló de un nuevo proyecto lejos de las cámaras que la tiene muy entusiasmada.

“Estoy haciendo radio en Los 40, 105.5 con Mariano Pavón. Estamos los domingos pasándola hermoso. Es algo que estoy aprendiendo y que me encanta. Estoy feliz”, contó Barbie Vélez.

Por otro lado, la actriz anticipó: “Voy a hacer teatro, una comedia dramática con Esther Goris, Fabio Di Tomaso y Mauro Francisco. A partir de julio en el Picadilli, ensayando a full y con la dirección de Diego Rinaldi. Es una comedia dramática de una madre, es una familia con muchos secretos y mentiras. Me cuesta contar sin spoilear”.

Luego, cuando Ángel de Brito le preguntó a Barbie Vélez por qué no está en la televisión y si la tentaron para sumarse a El Hotel de los Famosos (El Trece), la entrevistada respondió: “Encerrarme a dormir ahí, me muero. Siento que mi libertad no tiene precio… 24/7 me parece heavy”.

Hace algunos días, Barbie había contado en una nota para Implacables (El Nueve) como le dijo a su madre, Nazarena Vélez, que en la obra de teatro en la que trabajará tendrá escenas sin ropa.

“Cuando leí el guión, lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego (director de la obra) y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos”, explicó Barbie Vélez.