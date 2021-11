Conoce el nombre del hijo que espera Cubero

Tras la sorpresa que causó el anuncio de la espera de su primer hijo juntos, dieron a conocer el nombre que eligieron para su bebé. Cuándo y en dónde harán el anuncio oficial.

Tras la sorpresa inicial que generó la noticia del embarazo de Mica Viciconte, dieron a conocer el nombre que la participante de MasterChef Argentina 3 (Telefe) y Fabián Poroto Cubero eligieron para su hijo. Además, revelaron cuándo y en dónde harán el anuncio oficial.

«Felicitaciones a @MicaViciconte y @5poroto que esperan un varón precioso al que van a llamar Luca. Bendiciones amor y salud», escribió Analía Franchín en su cuenta de Twitter.

Ángel de Brito, citando a Lio Pecoraro como el periodista que dio la primicia del embarazo, reveló que Mica Viciconte contó que espera su primer hijo durante una grabación de la tercera temporada de MasterChef Argentina. Dicha emisión del reality culinario conducido por Santiago del Moro en Telefe se verá, según informo el conductor de LAM, en tres semanas.

«La información que dio Lío Pecoraro es que Mica está embarazada, casi de tres meses, que lo va a anunciar en MasterChef, dentro de tres semanas, ahí va a ser el anuncio formal, porque es participante del concurso, y que va a tener un varón”, contó Ángel de Brito.

Y siguió: “Esta es la información que tiene Lío, hoy hablé con él, y me dijo que lo tiene de ‘una alta fuente’. Que Mica no le contesta a nadie, no está respondiendo los mensajes. Está en línea pero no responde. Así que por ahora está guardando su palabra, que se la está guardando, como corresponde, para el programa en el que va a trabajar». «De hecho, hoy no fue a la radio, hoy tenía que ir a hacer su programa de radio, salió por teléfono para que no la agarren las cámaras”, cerró el conductor.