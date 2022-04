Conocé el motivo por el que se separaron Leo Alturria y Lizy Tagliani. El rugbier y la humorista terminaron con una relación de cuatro años, pero no todo estaría resuelto entre ellos.

Pasan los meses y la separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue dejando tela para cortar, pese a que ellos sostienen que la ruptura se dio en buenos términos y que mantienen una buena sintonía ahora como amigos.

Hace unos días trascendió que hubo una intención de recomponer la pareja justo en el momento en el que apareció en escena Antonella Leal, la chica ahora vinculada al rugbier. Esto, a Lizy, parece no haberla golpeado.

Ante esta situación compleja, Leo intentó aclarar que con Antonella lo une una amistad con derecho, que no hay ninguna relación formal, y que aún mantiene el contacto con Lizy Tagliani.

Ahora se conoció una información que echaría por tierra aquello de que todos estaría aclarado en la búsqueda de mantener un vínculo armonioso: al parecer, Leo Alturria le pidió, poco antes de la separación, que la humorista le prestara una suma de dinero que aún no le devolvió.

“Ella le contó esto a algunos amigos, pero a otros se lo negó. No sé si por vergüenza o para proteger a Alturria. Lo que me dicen es que, en un momento, Lizy no quería cortar la relación con Leo porque, en una cuestión de generosidad, le habría prestado dinero y él todavía no le habría devuelto”, explicó Pampito en Mañanísima.

“Él decide separarse de Lizy porque en España encontró un mensaje de ella coqueteando con otra persona. Entonces, los amigos de ella dicen que casualmente se separa por una pavada. Creen que fue la excusa. Seguro van a salir a negarlo”, agregó el panelista.

A todo esto, Lizy Tagliani sorprendió hace algunos días al mostrarse con el anillo de compromiso que le había dado Leo Alturria. ¿Por qué lo sigue usando? Por una experiencia paranormal con su mamá fallecida.

“Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Me lo regaló él. Y el primer día después de pelearnos, me lo saqué. Después, con el tiempo, empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba. Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día, siento que mi mamá me dice: ‘Está debajo de tal lugar’. Y fui y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él”, aclaró.