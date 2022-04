Conocé cómo podés acceder al programa Mujeres + 2 en SJ. Con este programa se pretende que los emprendimientos de mujeres sanjuaninas sean un ejemplo para otras mujeres, a fin de constituirse en modelos a seguir.

La Secretaría de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico puso en marcha un programa de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a emprendedoras sanjuaninas.

El objetivo general de esta iniciativa es generar capacidades empresariales, brindando conocimientos y acompañamiento técnico-profesional, a fin de lograr el fortalecimiento y sustentabilidad de sus empresas a través de una mayor competitividad. Con este fin, se suman al programa tutores y mentores encargados de acompañar, guiar y potenciar los proyectos aprobados con un seguimiento continuo y en contacto permanente con los beneficiarios.

Este subprograma está destinado a mujeres emprendedoras que posean iniciativas para lograr su desarrollo personal y laboral, que tengan su propio emprendimiento o aquellas con ideas viables que le permitan reinsertarse en el campo laboral. Están contemplados en Mujeres + 2 aquellos emprendimientos que ya se encuentren en instancia de puesta en marcha, en estadio de crecimiento (que hayan realizado su primera venta y se encuentren registradas ante AFIP, en la actividad relacionada con el proyecto que postula, por un periodo no menor a 6 meses – mínimo 6 meses de antigüedad en la actividad registrada correspondiente al emprendimiento).

El crédito destinado a emprendedoras en estadio de Puesta en Marcha, asciende hasta la suma de $400.000 (cuatrocientos mil pesos con 00/100) por beneficiaria, siendo 20 emprendimientos el máximo elegible en función a los criterios de selección

Criterios de selección:

Quienes desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios dentro del territorio de la Provincia de San Juan.

Tengan domicilio real o social y fiscal en la Provincia de San Juan, no inferior a 12 (doce) meses.

Desarrollen proyectos que generen impacto, entendiendo por impacto producir no solo un beneficio económico, sino también mejoras en la sociedad y/o el ambiente de su comunidad.

Se encuentren registradas ante AFIP, en la actividad relacionada con el proyecto que postula, por un periodo no menor a 6 meses y ya hayan realizado su primera venta (mínimo 6 meses de antigüedad en la actividad registrada correspondiente al emprendimiento).

Sean contribuyentes de la Provincia, salvo los casos legalmente exceptuados.

Detalles del ANR:

Monto: Hasta $400.000

Tasa de interés aplicable: 19.9 % anual.

Periodo de gracia: 6 (seis) meses

Plazo de devolución: 12 (doce) meses a partir de la culminación del periodo de gracia.

Garantía: Cheque de pago diferido propio o de tercero. El financiamiento en ningún caso podrá superar el plazo máximo de 18 (dieciocho) meses, incluido el plazo de gracia y del último vencimiento de los cheques o pagarés admitidos en garantía.

Para mayor información, los interesados puede comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos: [email protected] – [email protected] o bien al 4305487/6251.