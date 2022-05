Conocé cómo está Mirtha Legrand luego de dar positivo de coronavirus. Marcela Tinayre se refirió a la situación de la diva, y explicó cómo tomó su madre la noticia de que contrajo el virus que azota al mundo.



A días de anunciar que dio positivo de coronavirus, la salud de Mirtha Legrand afortunadamente no reviste ningún tipo de gravedad y su hija, Marcela Tinayre, dio algunos detalles sobre el estado en el que se encuentra la diva.

En un móvil con Intrusos (América), Tinayre aseguró: “Está muy bien, no tiene fiebre pero estaba un poco cansada”. Además, la hija de la legendaria conductora remarcó que gracias a que Legrand tenía las cuatro dosis de la vacuna contra el coronavirurs aplicadas, hoy está transitando la enfermedad con un cuadro leve.

“Iba a ir a tomar el té pero ella tenía miedo de contagiarme y yo le dije ‘no mamá ya no contagiás’. Es más precavida y se cuida mucho. Al principio, ella se asustó mucho”, detalló Marcela Tinayre sobre una de sus primeras charlas con Mirtha Legrand.

A su vez, la madre de Juana Viale también reconoció: “Cuando me enteré que mi mamá dio positivo se me estrujó el corazón. La llamé enseguida y ella me dijo ‘estoy bien, no tengo nada”’.

Mirtha decidió hisoparse el 19 de mayo al notar que había perdido el gusto. Tras la confirmación del resultado positivo, se encargó de anunciarle en sus redes sociales.

Se especula que el contagio pudo producirse en la reciente ceremonia de los premios Martín Fierro. Además de Mirtha Legrand, luego confirmaron su cuadro de Covid Jey Mammon y Evelyn von Brocke, quienes también asistieron a la mencionada gala.