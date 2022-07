Conocé cómo era Isabel Macedo a los 17 años. La actriz de 46 años disfruta de la tranquilidad de la vida en Salta junto a Juan Manuel Urtubey y sus dos hijas.

Isabel Macedo disfruta desde hace unos años de la tranquilidad de su vida en Salta junto a su esposo, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas Isabel y Julia, con quienes publica fotos habitualmente en Instagram.

Justamente en dicha red social, la actriz también comparte imágenes retro, muchas de ellas de sus comienzos como actriz, cuando ya tenía 25 años en aquella primera aparición en Ricos y Famosos, pero también algunas de su infancia y adolescencia.

Hace unas semanas, Macedo compartió una imagen de cuando tenía cuatro años y sorprendió el increíble parecido a su hija Belita, que hoy tiene la misma edad. Pero también comparte fotos en las que se la puede ver cómo era a los 17 años.

Isabel nació en la Ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1975, pasando gran parte de su infancia en el barrio porteño de Palermo. No obstante, como su padre era un ingeniero agrónomo jujeño, también repartía su niñez en la provincia de Jujuy.

Es la menor de cuatro hermanos, aunque en realidad se trata de tres medio hermanos, dos hombres y una mujer, los tres jujeños, dado que son hijos de la primera esposa de su padre. Estudió en la escuela Saint Catherine’s Moorlands School y luego se anotó en la Universidad de Belgrano, más precisamente en la carrera de hotelería. No obstante, nunca logró concluir con sus estudios universitarios, ya que decidió dedicarse de lleno a la actuación. Y mal no le fue.

Al momento de recordar aquella época, cuenta una anécdota de un día en el que su padre estaba leyendo el resumen de la tarjeta de crédito. “Me pregunta: ‘¿Quién te compró ese anillo?’. Con mi mejor cara de simpática le contesté: ‘Vos, papi’. Sin levantar la voz, me dijo: ‘Si te hubiera comprado uno a vos, tendrían uno igual tu mamá y tu hermana. ¿Las ves con algo parecido? Fijate cómo vas a encontrar el bache para trabajar y me lo vas pagando’”, reveló.

“Le dije que no podía, que iba a la escuela, a la parroquia. Me dijo: ‘No hay apuro. Sé que vas a encontrar la manera’. No me olvido más de eso. Así que empecé a laburar de modelo, haciendo fotos para revistas de belleza, hasta que junté la plata y le devolví peso a peso”, agregó Macedo.

“Estoy muy agradecida. Ese día me cayó la ficha de que los padres te pueden hacer un ser genial y consciente o cagarte la vida. Y también supe que no se puede gastar diez si tenés cuatro. Fue una enseñanza de mi papá”, concluyó.