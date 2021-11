Conmoción por la joven que murió atacada por una jauría en Albardón

Florencia salió a correr y murió tras ser atacada ferozmente por al menos una decena de perros. Ayer reanudaron la búsqueda de los animales. El dolor de la familia y la opinión de los especialistas.

Una joven de 23 años que había salido a correr cerca de su casa, en el barrio Ampakama de Albardón, murió luego de ser atacada por una jauría. Fue mordida por al menos diez perros, según la autopsia. Aunque fue llevada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron hacer nada. El trágico hecho ocurrió cuando Florencia Elizabeth Ledesma, salió para hacer ejercicio como lo hacía habitualmente por su barrio pero fue sorprendida y atacada por un grupo importante de perros que suelen estar en el sector.

La joven intentó huir pero fue en vano: la siguieron, le mordieron sus piernas y brazos, hasta que los pudo alejar y se resguardó entre los montes de un descampado de la zona.

Según informaron fuentes policiales, “desde su escondite le llamó por teléfono a su hermano que es policía, quien acudió en pocos minutos en su auxilio, pero, cuando la encontró, ya no podía ni hablar”.

Rápidamente una ambulancia se acercó al lugar y la trasladaron al hospital José Giordano de Albardón, dónde falleció minutos más tarde.

La investigación



Fuentes judiciales confirmaron que a las 16 horas de ayer reanudaron la búsqueda para dar con los canes que fueron vistos en cercanía de la fábrica de pasas Lomas del Sol, y que mostraban una “agresividad extrema”.

Según lo detallado desde el Ministerio Público Fiscal, el encargado de establecimiento manifestó que recientemente había visto deambulando por el campo cercano al predio una jauría de perros de un agresividad extrema siendo un gran peligro para las personas que circulan por la zona a pie o bicicleta. Es por eso que durante la tarde se decidió reanudar la búsqueda de los perros por la zona sur oeste.

Encontraron objetos personales de la chica, restos de prendas de vestir y casquillos de balas.



Se hizo un rastrillaje a pie, en cuatriciclos y con drones en un radio de 300 metros a la redonda a fin de detectar a los canes, encontraron un rastro de varias huellas de perros que se dirigían hacia el suroeste.

Luego tomaron una testimonial a la madre de la víctima, quien manifestó que su hija solía salir habitualmente a caminar por esa zona, en horarios de tarde y siempre lo hacía en compañía de sus tres perros mascotas, tal como lo hizo el lunes.

QUIÉN ERA FLORENCIA

“No se olviden de ponerle agua a los perros de la calle”, fue el mensaje que compartió en sus redes el miércoles 27 de octubre. Y cinco días después la vida le iba a presentar una paradoja que terminó con sus días. Florencia Elizabeth Ledesma vivía en Albardón y estudiaba Administración de Empresas. Florencia era activa en las redes sociales y a veces compartía la búsqueda que los rescatistas hacían en Facebook de perros perdidos. En su muro no faltaban los mensajes de cariño hacia esos animales. Además, Ledesma era hincha de River y le gustaba el deporte.

“¡Siempre te dije lo mucho que te amo y lo importante que eras en mi vida! Y que no te dejaría nunca, ahora sos vos la que me dejás sin mirar tus ojos, tus risas y tus frases tan características, tan Flor… Simplemente gracias por cada palabra, consejo, reto, giras y las charlas. Por todo esos momentos que fueron cortos. Nos merecíamos más”, fue la desdespedida que dejó en las redes Verónica Andrada, una amiga.

“SE LE VEÍA EL HUESO”

“Llamó dos veces a mi casa. Dijo que la estaban comiendo los perros y luego cortó”, relató Rosa Ledesma, la tía de la joven.

“Después lo llamó al hermano. ‘Vení Enzo que me están comiendo los perros’, le dijo. Él se vino del trabajo, porque es policía y bombero”, añadió.

“Cuando el hermano la encontró, los perros lo encararon. Él sacó la pistola y les pegó unos tiros porque sino se lo comían también”, añadió.

“Le habían comido las piernas, se le veía el hueso”, relató aterrada.

Según el relato de la mujer, “la ambulancia no llegó a tiempo porque estaban muy lejos”.

OTROS CASOS DE MUERTES OCASIONADAS POR ATAQUES DE PERROS EN SJ

En los últimos años, en San Juan se han registrado otros casos en que el ataque de perros causaron la muerte de otras personas.

La muerte de Lara

El lamentable episodio ocurrió en el barrio Malimán en el departamento Rawson, en septiembre del año pasado. La víctima fue Lara Rebeca Agüero, una nena de 9 años. Ella era la menor de 7 hermanos, dejo de existir tras sufrir un feroz ataque de un perro pitbull.

La nena había salido de su casa a comprar a un almacén cercano junto a su hermana de 10 años y un primito de ellas.

Sahir murió en Rivadavia

Otro hecho que conmocionó a los sanjuaninos, fue el ataque que sufrió el pequeño Sahir Peñaloza, un nene de casi tres años (dos años y diez meses), que fue atacado, también por una jauría el 4 de septiembre del 2019, cuando jugaba en la puerta de su casa ubicada en callejón Tello, en la zona de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

En este ataque canino, el niño perdió la vida, fue imputado un hombre no como propietario de los animales sino como el que les daba de comer, según la investigación.

