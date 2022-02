Confirman presencialidad plena en las universidades. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que el uso de barbijo, el distanciamiento social y la ventilación continuarán formando parte de los protocolos.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció ayer que para el 2022 la presencialidad en las universidades será plena y destacó que “la excepcionalidad terminó”.

“La universidad es presencialidad plena porque los planes de estudio son de presencialidad”, destacó el ministro, después de dos años de cursadas virtuales por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional señaló que la vacunación fue un factor “muy importante” en el retorno a la presencialidad, y pidió continuar potenciando la inoculación en docentes, no docentes y alumnos.

Además, aseguró que el uso de barbijo, el distanciamiento social y la ventilación de los espacios del establecimiento continuarán formando parte de los protocolos a seguir en la prevención del virus.

Perczyk afirmó que se debe recuperar la oferta académica que regía en 2020, previo a la pandemia, que contaba con el 93% de las casas de estudio de forma presencial.

“Se tiene que cumplir porque esto es la norma, la excepcionalidad terminó”, insistió.

Las universidades fueron los últimos establecimientos educativos en recuperar la presencialidad plena, y el retorno a las aulas generó debates acerca de la posibilidad de implementar el pase sanitario en los miembros de la comunidad educativa como requisito fundamental.

Inicialmente, las casas de estudio superiores de La Plata, Rosario y La Matanza se pronunciaron en favor del pedido con la intención de profundizar la campaña de vacunación.

Por otra parte, el resto de universidades dejaron en claro que no aplicarán el pase sanitario como condición para el ingreso.

En cambio, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, entre otras casas de altos estudios no expresaron posición al respecto.