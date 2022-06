Conectado con el Flaco

El delantero de Desamparados fue convocado por el Flaco Dillon para el partido con Liniers. Le devolvió la confianza con un gol. Estaba en un retiro espiritual antes de ser convocado, salió solo para concentrar.

El relator Néstor Cano, en radio La Voz se queda casi sin voz gritando el segundo gol de Sportivo.

Santiago Ceballos es uno de los mas queridos en el club. Tiene el aval y el respeto de todos en Puyuta.

Es de los que trabaja en silencio esperando alguna oportunidad. Juega al fútbol por amor a la camiseta. Es ingeniero industrial y está cargo de la Acción Católica en la Iglesia del Barrio Camus.

En la presente temporada del Federal A, ningún técnico lo tuvo en cuenta, ni siquiera para jugar para los suplentes en la práctica de fútbol semanal.

La llegada de Ricardo Dillon le abrió la puerta para soñar con volver a jugar en el torneo.

El Flaco Dillon después de la práctica del sábado pasado lo puso en la lista de convocados.

“Estaba en un retiro espiritual y había pedido permiso para entrenar el sábado y tenía que volver. Cuando me avisó el utilero no lo podía creer. Tuve que hacer llamados y coordinar todo para dejar arreglado” empezó contando Santiago, un día después de haber marcado el segundo gol en el estadio del Bicentenario.

El delantero ingresó en el segundo tiempo a los 23 minutos en reemplazo de Franco Di Santo.

Cuatro minutos después, casi como una bendición divina, Santiago marcaba el segundo gol puyutano.

“Podía haber sido gol de Matías (Garrido) pero creo que prefirió asegurar, porque el arquero le cubría bien, me la dejó servida para que la empuje nada mas. Es increíble que me pase a mi, por eso lo grite con el alma y lo señalé al Flaco por la confianza que me dio” tira Santiago con una sonrisa.

En el último año entrenó con el plantel y desde que empezó el torneo local formó parte de ese equipo en el cual convirtió varios goles importantes también.

“Cuando no tenés chances en el Federal y está la posibilidad de jugar en el local lo hago con gusto. Es muy bueno el grupo que hay allí. Fueron de mucha ayuda en este tiempo. Por eso me alegró mucho que hayan clasificado. Soy jugador de Sportivo y no de una categoría, juego donde me piden porque me debo a esta camiseta” cuenta con orgullo mientras mira de reojo el celular por los mensajes que le llegan.

Santiago mañana cumplirá 37 años y buena parte de su vida futbolística estuvo vinculado con Desamparados. Por eso el triunfo se festeja y se celebra de manera especial.

“Siempre la llegada de un nuevo técnico genera expectativa. Lo conozco a Ricardo y el me conoce. Soy un agradecido de lo que me ayudó” confiesa el delantero que nunca se rinde.

Al ser consultado si se siente un privilegiado por las bendiciones recibidas, sonríe y su respuesta es bien terrenal “Dios está para todos, no tengo el teléfono solo rezo para que nos vaya bien a todos” concluye el “amigo” del Flaco y del Barba.