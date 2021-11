Conductista canino: “Falta responsabilidad en la tenencia de animales”

Ante lo ocurrido en Albardón donde Florencia Ledesma murió a raíz del ataque de una jauría de perros, Zonda Diario consultó al conductista canino, Roberto Bastianelli, quien manifestó entre otras cosas que el problema es la falta de responsabilidad en la tenencia de animales.

El profesional remarcó que “la situación de perros en la calle se empeoró a partir de la puesta en marcha de la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos. Esta ley surgió a partir del fallecimiento de Lara Rebecca Aguero que la mató un Pitbull. Toda la gente comenzó a abandonar los perros grandes porque no quieren registrarlos, ponerles el chip o pagar seguros contra terceros que van a pedir más adelante. Por esta razón están abandonando a los animales. Hay una infinidad de perros abandonados por la calle y empiezan a formar jaurías y se va ocasionando el problema”.

Al profundizar sobre este hecho en particular donde en principio se trataría de perros que no tienen dueños, afirmó que “los perros callejeros no nacieron de un árbol o de una planta, fueron abandonados por personas irresponsables, que si le decís que tienen que castrar a tu mascota, ellos responden si te gustaría que te hicieran lo mismo”.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!