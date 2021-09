Condenaron al excomisario Padilla por el uso indebido de una camioneta

El ex comisario Gustavo Padilla, fue condenado a 6 meses de prisión condicional por usar indebidamente y en forma irregular una camioneta Toyota Hilux, que se encontraba en deposito judicial en beneficio propio. La jueza correccional Mónica Lucero aplicó una pena menor a la solicitada por la fiscalía.

La fiscal Liliana Marinero había solicitado en los alegatos la pena de dos años de prisión en suspenso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la titular del Ministerio Público Fiscal existieron las pruebas que acreditaron las acusaciones y además señaló que el acusado confesó que la camioneta la usó para visitar a un pariente en Calingasta.

El escándalo salió a la luz a fines de 2019, luego de que el ex comisario fuera denunciado por sus superiores.

Esa situación no solo salpicó a Padilla sino que también provocó una investigación contra el exjuez penal Pablo Flores, quien le había entregado la camioneta a Padilla de manera irregular, ya que es derecho solo lo tiene la Corte.

El exmagistrado tuvo que renunciar para evitar un juicio de destitución. De todos modos fue procesado como consecuencia del pedido hecho por la fiscal Claudia Salica.



Ex funcionario policial, cuenta con otros dos procesamientos y que van desde la sustracción de autopartes del depósito de 9 de Julio y por la apropiación de un auto, el que adquirió tras engañar a una mujer que era la dueño del rodado a través de un acta con una firma falsificada de un jefe de policial que en ese momento estaba cargo de la Seccional Tercera de Trinidad. Ambas causas están a la espera de la confirmación de la Cámara Penal.

La instrucción del caso y la fiscalía del juicio presentaron en su momento como prueba varias fotos, que sacaron del celular del imputado. En ellas se ve a una camioneta cruzando el río y a Padilla entre los ocupantes del vehículo. En la acusación aseguraron que en las imágenes se ven cómo el acusado usaba la movilidad para salir al campo con sus amigos.

Sin embargo, para la defensa esas fotos son cuestionables, al sostener que esa no es la camioneta de trabajo de Padilla, sino su vehículo y en que todo caso el hombre iba como acompañante. Padilla había pedido que le otorguen el uso de una camioneta Toyota Hilux, que estaba secuestrada en el depósito judicial, para su trabajo como jefe. Es que solo tenían un vehículo para custodiar 12 hectáreas del predio nuevejulino y, trasladarse hasta la ex Cavic, en Chimbas, que también tenía bajo su custodia.

La autorización la pidió al aquel entonces magistrado del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, quien al tomar estado público el caso, debió enfrentar un jury porque decisiones que solo le compete a la Corte de Justicia y renunció a su cargo para evitar el juicio político.